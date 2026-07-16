Руските акции се сринаха до нов минимум от 2022 г.

Основната причина за разпродажбите са съобщенията за новия санкционен законопроект на САЩ

След кратка пауза, руският фондов пазар възобнови спада. По време на търговията в сряда индексът на Московската борса падна до 2109,58 пункта – най-ниското му ниво от 19 декември 2022 г.

Въпреки че цените на петрола достигнаха най-високото си равнище за последния месец, индексът в даден момент губеше почти 3%, а спадът му от началото на годината достигна 23%.

Към 15:49 ч. московско време акциите на „Газпром“ поевтиняха с 2%, като по-рано през деня достигнаха най-ниските си стойности от 2008 г. насам на фона на новината, че Китай е преустановил преговорите по проекта „Силата на Сибир-2“. Акциите на Сбербанк се понижиха с 1,5%, на ВТБ – с 3,8%, на „Роснефт“ – с 2,9%, на „Аерофлот“ – с 2,6%, а на „Северстал“ – с 4%. Със 7% се сринаха и акциите на VK, след като държавният месинджър Max, разработван от компанията, попадна под санкции, пише "Сега".

„Основната причина за разпродажбите са съобщенията за новия санкционен законопроект на САЩ“, отбелязва анализаторът от Freedom Global Владимир Чернов. Законопроектът за т.нар. „адски санкции“, разработен от внезапно починалия сенатор Линдзи Греъм, предвижда 100-процентни мита за Индия и Китай, които купуват руски петрол. Ограниченията могат да засегнат и Централната банка на Русия, руски банки, включително Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, както и превоза на руски петрол, „сенчестия флот“ и проектите „Ямал СПГ“ и „Арктик СПГ“.

"Макар първоначално предложените наказателни мита за купувачите на руски петрол да бяха 500%, дори 100-процентните мита „създават много високи рискове за износа към Китай и Индия“, които купуват около 90% от целия руски петрол, изнасян в чужбина", посочва Чернов.

Каква ще е съдбата на този законопроект, все още не е ясно, има данни, че президентът Тръмп се колебае, но е силно притиснат от ястребите сред републиканците и демократите да го задейства.

Междувременно в Сената на САЩ внесоха смекчения законопроект за санкции срещу купувачите на руски енергоносители.

Група американски сенатори представи нова редакция на законопроекта за санкции срещу най-големите купувачи на руски енергийни ресурси. Документът дава право на президента на САЩ да налага мита до 100% върху държави, които продължават да внасят руски петрол и природен газ. По думите на авторите текстът е съгласуван с Доналд Тръмп. Все още обаче няма насрочена дата за гласуване, а за да влезе в сила, законопроектът трябва да бъде одобрен и от двете камари на Конгреса и подписан от президента.

Първоначалният вариант на законопроекта, внесен през април 2025 г., предвиждаше мита до 500% за всички държави, които купуват руски петрол, природен газ, петролни продукти и уран. Сега максималната ставка е намалена до 100%, а ограниченията се предлагат да важат само за петте най-големи купувачи на руски петрол и газ. За вносителите на природен газ е предвидено изключение, което би позволило европейските държави да бъдат извадени от обхвата на санкциите.

За разлика от предишната редакция, прилагането на значителна част от мерките вече не зависи от това дали Москва ще се съгласи на мирни преговори. В същото време президентът на САЩ ще може да отменя ограниченията, ако прецени, че това е в националния интерес на страната.

Новата редакция засега е подкрепена от 26 сенатори. Предишният вариант имаше 85 съавтори, но повече от година не беше внесен за гласуване, тъй като Тръмп настояваше да не се пречи на преговорите му с Москва.

„Тъй като новият законопроект не изисква от САЩ нищо ново и оставя всичко на преценката на Тръмп, вероятността той да бъде приет е висока. Той на практика кодифицира вече съществуващите санкции и предоставя на Тръмп свободата да решава дали да налага ограничения. Затова предполагам, че той ще го подкрепи“, заявява пред „Новая газета Европа“ американистът Александра Филипенко.

Според експерта основната пречка в момента е времето. Предишният вариант вече беше съгласуван, докато сега подкрепата трябва да бъде събрана наново както в Сената, така и в Камарата на представителите. Не е ясно колко време ще отнеме обсъждането на новия документ. Освен това конгресмените скоро излизат в лятна ваканция.