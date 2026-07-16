Храните в еврозоната може отново да поскъпнат през 2027 г.

Ето защо

Инфлацията при храните в еврозоната се забавя, въпреки очакванията, че по-високите цени на енергията и торовете след войната с Иран ще доведат до ново поскъпване. Икономисти от Oxford Economics и Deutsche Bank обаче очакват цените на храните отново да се ускорят през 2027 г., тъй като ефектите от по-скъпите суровини ще достигнат до потребителите със закъснение, а екстремното време ще засегне реколтата в Европа, съобщи "Евронюз".

Oxford Economics прогнозира, че хранителната инфлация в еврозоната ще нарасне до около 3% през 2027 г. спрямо 1,6% през юни тази година. Според анализаторите само климатичният фактор може да добави до един процентен пункт към ръста на цените.

Икономистите обясняват, че поскъпването на енергията и торовете първоначално се поема от земеделските производители, а след това постепенно се прехвърля към преработватели, търговци и супермаркети.

Според Deutsche Bank скокът на цените на суровините между март и юни може да увеличи цените на храните през следващата година с около 1,3% във Великобритания и 0,8% в еврозоната, предаде БГНЕС.

Преди войната с Иран петролът Brent се търгуваше около 72,50 долара за барел, но заради нарушенията в доставките достигна 118 долара, преди да спадне след прекратяването на огъня. Цената на уреята - един от основните азотни торове - също се повиши рязко, но последиците все още не са напълно отразени върху цените в магазините.

В момента хранителната инфлация в еврозоната е на най-ниското си ниво от средата на 2021 г. - 1,6% през юни 2026 г. По-ниските цени са подкрепени от силната зърнена реколта през 2025 г., излишъка от сурово мляко и стабилизирането на цените на продукти като какао, кафе и шоколад.

Oxford Economics обаче очаква тази тенденция да се промени. Според анализаторите тазгодишните горещи вълни и сушата могат да окажат по-голямо влияние върху цените на храните през 2027 г. от самата война в Близкия изток.

Екстремните климатични условия вече са засегнали реколтата, а допълнителни горещи периоди могат да доведат до по-силен натиск върху цените. Очаква се поскъпването да бъде най-силно през първата половина на 2027 г., след което постепенно да се забави.