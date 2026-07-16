×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1406 BGN
Петрол
80.96 $/барел
Bitcoin
$64,616.0
Последвайте ни
1 USD
1.1406 BGN
Петрол
80.96 $/барел
Bitcoin
$64,616.0
Свят Храните в еврозоната може отново да поскъпнат през 2027 г.

Храните в еврозоната може отново да поскъпнат през 2027 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Ето защо

Инфлацията при храните в еврозоната се забавя, въпреки очакванията, че по-високите цени на енергията и торовете след войната с Иран ще доведат до ново поскъпване. Икономисти от Oxford Economics и Deutsche Bank обаче очакват цените на храните отново да се ускорят през 2027 г., тъй като ефектите от по-скъпите суровини ще достигнат до потребителите със закъснение, а екстремното време ще засегне реколтата в Европа, съобщи "Евронюз". 

Oxford Economics прогнозира, че хранителната инфлация в еврозоната ще нарасне до около 3% през 2027 г. спрямо 1,6% през юни тази година. Според анализаторите само климатичният фактор може да добави до един процентен пункт към ръста на цените.

Икономистите обясняват, че поскъпването на енергията и торовете първоначално се поема от земеделските производители, а след това постепенно се прехвърля към преработватели, търговци и супермаркети.

Къде в Европа можете да почивате с бюджет до 50 евро на ден?

Според Deutsche Bank скокът на цените на суровините между март и юни може да увеличи цените на храните през следващата година с около 1,3% във Великобритания и 0,8% в еврозоната, предаде БГНЕС.

Преди войната с Иран петролът Brent се търгуваше около 72,50 долара за барел, но заради нарушенията в доставките достигна 118 долара, преди да спадне след прекратяването на огъня. Цената на уреята - един от основните азотни торове - също се повиши рязко, но последиците все още не са напълно отразени върху цените в магазините.

В момента хранителната инфлация в еврозоната е на най-ниското си ниво от средата на 2021 г. - 1,6% през юни 2026 г. По-ниските цени са подкрепени от силната зърнена реколта през 2025 г., излишъка от сурово мляко и стабилизирането на цените на продукти като какао, кафе и шоколад.

Петролът поевтиня, докато пазарите следят кризата между САЩ и Иран

Oxford Economics обаче очаква тази тенденция да се промени. Според анализаторите тазгодишните горещи вълни и сушата могат да окажат по-голямо влияние върху цените на храните през 2027 г. от самата война в Близкия изток.

Екстремните климатични условия вече са засегнали реколтата, а допълнителни горещи периоди могат да доведат до по-силен натиск върху цените. Очаква се поскъпването да бъде най-силно през първата половина на 2027 г., след което постепенно да се забави.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата