Това са най-големите дарители в историята

Шестима милиардери, дарили десетки милиарди за промяна на света

Даряването на огромни суми за благотворителност е един от най-силните начини, по които богатството може да бъде използвано в полза на обществото. През последните десетилетия някои от най-богатите хора в света са дарили десетки милиарди долари за образование, здравеопазване, борба с бедността, човешки права и научни изследвания.

Класациите за най-големите дарители в историята обаче не са напълно еднозначни. Причината е, че някои източници броят реално раздадените средства, а други включват средства, прехвърлени във фондации, обещани дарения или стойността на даренията, преизчислена към днешните пари. Според широко цитирани оценки сред най-големите филантропи в историята се нареждат следните личности.

Джамсетджи Тата

Джамсетджи Тата е индийски индустриалец и основател на Tata Group. Често е определян като един от най-големите филантропи в историята, особено когато даренията му се преизчислят спрямо днешната стойност на парите.

Неговата филантропска дейност е насочена основно към образованието, науката и здравеопазването. Той вярва, че устойчивото развитие на обществото зависи не само от финансовата помощ, но и от създаването на институции, които да помагат на хората в продължение на поколения.

Бил Гейтс

Бил Гейтс, съосновател на Microsoft, е един от най-известните съвременни филантропи. Заедно с бившата си съпруга Мелинда Френч Гейтс той е свързан с десетки милиарди долари дарения.

Основните области, към които са насочени средствата, са глобалното здравеопазване, ваксинациите, борбата с бедността и образованието. Благотворителната им дейност се превърна в един от най-мащабните примери за използване на частно богатство за решаване на глобални проблеми.

Били бившата му жена Мелинда са дарили общо над 50 млрд. долара.

Уорън Бъфет

Уорън Бъфет, един от най-успешните инвеститори в света, е известен не само с богатството си, но и с огромните си дарения. През годините той е дарил десетки милиарди долари, голяма част от които са насочени към здравеопазване, намаляване на бедността и други обществени каузи.

Бъфет е известен и с убеждението си, че по-голямата част от богатството му трябва да бъде използвана за благотворителност, а не да бъде наследена като огромно лично състояние. През 2026 г. той обяви нова посока за бъдещото разпределение на богатството си, като постави децата си начело на фондациите, които ще управляват бъдещите му дарения.

До момента той е дарил около 62 млрд. долара.

Джордж Сорос

Джордж Сорос е инвеститор и филантроп, известен с огромните си дарения чрез Open Society Foundations.

Неговата благотворителна дейност се фокусира върху човешките права, демокрацията, образованието, свободата на словото и правната реформа. Според различни оценки той е насочил десетки милиарди долари към филантропски инициативи в различни държави по света.

Сорос е раздал около 23 млрд. долара.

Майкъл Блумбърг

Майкъл Блумбърг, основател на Bloomberg и бивш кмет на Ню Йорк, е сред най-големите индивидуални дарители в света.

Той подкрепя каузи, свързани с изменението на климата, общественото здраве, образованието, изкуствата и подобряването на градското управление. Само през 2025 г. той е дарил милиарди долари за различни обществени каузи и е класиран като най-големия дарител за годината в класацията на Chronicle of Philanthropy.

Дарените от него средства са в размер на около 21,1 млрд. долара.

Азим Премджи

Азим Премджи е индийски бизнесмен и основател на Wipro. Той е един от най-големите филантропи в Азия и е посветил значителна част от богатството си на благотворителност.

Основният фокус на неговата дейност е образованието, особено подобряването на възможностите за деца и млади хора в Индия. Неговата фондация подкрепя и инициативи в областта на здравеопазването и социалното развитие.

Дарил е около 21 млрд. долара.

Тези шестима филантропи показват различни подходи към благотворителността. Някои инвестират най-вече в здравеопазване, други в образование, човешки права, климат или научни изследвания.

Общото между тях е мащабът на техните дарения. Десетки милиарди долари са били насочени към каузи, които засягат милиони хора по света. В същото време техните истории предизвикват и дебати за ролята на милиардерите в обществото и за това дали частни лица трябва да имат толкова голямо влияние върху обществените приоритети.