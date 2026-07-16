Златна монета от 1 долар с лика на Доналд Тръмп ще бъде пусната в САЩ

Монетата трябва да бъде пусната в обращение тази есен

Министерството на финансите на САЩ обяви, че Монетният двор на САЩ е започнал производството на нова възпоменателна монета от 1 долар с лика на Доналд Тръмп като част от честванията по случай 250-годишнината на страната, предаде The Guardian.

Монетата трябва да бъде пусната в обращение тази есен. От финансовото министерство посочиха, че окончателният ѝ дизайн е бил одобрен по-рано тази година от Комисията за изящни изкуства на САЩ, чиито членове са назначени от Тръмп.

Представената в версия обаче не е напълно идентична с предварително одобрения дизайн. Сред промените е, че монетата има златисто покритие, вместо да бъде изработена от масивно злато.

Министърът на финансите Скот Бесънт заяви в публикация в социалната мрежа X, че монетата е предназначена „да почете непреходното наследство на свободата и да бъде траен символ на патриотизма“. По думите му: „С лика на президента Тръмп тя отбелязва силата на американските ценности и обещанието на една нация, посветена на съхраняването на свободата за всички“.

Решението предизвика критики, тъй като федералното законодателство забранява образите на действащи президенти да бъдат изобразявани върху американските парични знаци. В същото време министърът на финансите разполага с правомощия при определени обстоятелства да разрешава сеченето и емитирането на монети.

На лицевата страна на новата монета е изобразен Тръмп с костюм и вратовръзка. По горния ръб е изписана думата „LIBERTY“, а в долната част са поставени годините 1776–2026. В центъра се намира девизът „IN GOD WE TRUST“.

На обратната страна е изобразен белоглавият орел от Големия печат на Съединените щати. По горния ръб е изписано „UNITED STATES OF AMERICA“.

Тръмп неведнъж е търсил начини да постави името и образа си върху знакови институции и проекти, включително чрез преименуването на американския Институт за мир, културния център „Кенеди“ и при именуването на нов клас бойни кораби, наред с други инициативи.

През март беше обявено, че подписът на Тръмп скоро ще се появи и върху американските банкноти. Това ще бъде първият случай, в който подписът на действащ президент на САЩ ще присъства върху официално платежно средство.