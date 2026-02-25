BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
Последвайте ни
Свят Руски съд глоби Google и Telegram

Руски съд глоби Google и Telegram

Свят

bTV Бизнес екип

Съдът е постановил глоба в размер на 288 000 долара

Руски съд наложи глоби на технологичните компании Google, собственост на технологичния конгломерат Alphabet, и Telegram за нарушения на националното законодателство, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС.

Съдът е постановил глоба в размер на 22 милиона рубли (около 288 000 долара) на Google за разпространение на услуги от типа Ви Пи Ен (VPN - които пренасочват трафика на данни) чрез платформата Google Play, предаде БТА. Според руските власти VPN услугите позволяват на потребителите в страната да получават достъп до чуждестранни технологични платформи и съдържание, които са забранени или ограничени в Русия.

Gucci е критикувана за използване на AI в снимки за Седмицата на модата в Милано

Също така съдът наложи глоба от 7 милиона рубли (около 91 000 долара) на Telegram за неизпълнение на разпореждане за премахване на съдържание, свързано с алкохол и ЛГБТ тематика, определено от властите в Русия като незаконно.

Мартеници в евро: Какви са цените преди празника?

Русия въведе ограничения срещу Telegram, която е широко използвана в страната платформа за публична и частна комуникация, с аргумент, че компанията не премахва съдържание, квалифицирано като „екстремистко“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

