Руски съд глоби Google и Telegram

Съдът е постановил глоба в размер на 288 000 долара

Руски съд наложи глоби на технологичните компании Google, собственост на технологичния конгломерат Alphabet, и Telegram за нарушения на националното законодателство, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС.

Съдът е постановил глоба в размер на 22 милиона рубли (около 288 000 долара) на Google за разпространение на услуги от типа Ви Пи Ен (VPN - които пренасочват трафика на данни) чрез платформата Google Play, предаде БТА. Според руските власти VPN услугите позволяват на потребителите в страната да получават достъп до чуждестранни технологични платформи и съдържание, които са забранени или ограничени в Русия.

Също така съдът наложи глоба от 7 милиона рубли (около 91 000 долара) на Telegram за неизпълнение на разпореждане за премахване на съдържание, свързано с алкохол и ЛГБТ тематика, определено от властите в Русия като незаконно.

Русия въведе ограничения срещу Telegram, която е широко използвана в страната платформа за публична и частна комуникация, с аргумент, че компанията не премахва съдържание, квалифицирано като „екстремистко“.

