Мартеници в евро: Какви са цените преди празника?

Всяка година дни преди празника Баба Марта, магазините се изпълват с червено-бели конци, фигурки на Пижо и Пенда и разнообразни гривни. Наред с празничното настроение, нашият екип проверява, какви са цените на мартениците тази година и има ли поскъпване спрямо 2025.

През 2026 г. цените в София и Пловдив запазват близки до нивата от 2025 г.. Масовите гривни, които се продаваят по 10 или 12, са на цена от 1 евро до 1,50 , докато по-богато украсените варианти и комплектите с мъниста достигат 2,50–3 евро за брой. Мартеничките за деца с метални или пластмасови елементи стигат до около 1 до 3 евро.

Търговците споделят, че тази година няма промяна в цените – най-евтините единични мартеници са по 0,50 евро, други се предлагат за 1, 2 и 3 евро, а едни от най-скъпите, предназначени за дома, достигат 24 евро.

През 2025 г. обикновените гривни са се предлагали за 2 лв. Класическите Пижо и Пенда за закачане е било 2,50 лв., а по-луксозните им варианти достигнаха 4 лв. Детските модели с анимационни герои се продаваха между 3 и 4 лв.

Търговците казват, че най-често се продават мартеници-гривни, а изработката на мартениците отнема близо 1 година.

Снимка: Стефани Боова

Мартеници онлайн

Хората могат лесно да открият и поръчат мартеници онлайн чрез електронни магазини, където се предлага богато разнообразие от модели. В избора присъстват както класически гривни, така и детски, мъжки и дамски варианти, мартеници за закичване, както и по-големи изделия за дома и офиса. Цените започват от едва 0,71 евро за универсална гривна, масовите предложения са в диапазона 1,02–2,04 евро, по-артистичните и занаятчийски модели достигат 2,59–3,06 евро, а по-големите декоративни мартеници за дома – между 5,11 евро и 10,22 евро. Сред по-търсените артикули са гривните с мъниста „синьо око“, моделите с детелина и подкова за късмет, както и фигурките „Пижо и Пенда“.

