JPMorgan ще похарчи близо 20 млрд. долара за технологии тази година

JPMorgan Chase планира да увеличи технологичния си бюджет с близо 2 милиарда долара през тази година, като общата сума ще достигне 19,8 милиарда долара. Това представлява приблизително 10% ръст спрямо 2025 г. и подчертава засиления фокус на банката върху дигиталното развитие, предава Business Insider.

По време на представянето на годишната актуализация за 2026 г. финансовият директор Jeremy Barnum посочи, че технологиите продължават да бъдат основен двигател на увеличението на разходите, които нарастват с около 9 милиарда долара за годината. Значителна част от ИТ бюджета идва от инвестиции в размер на 1,2 милиарда долара, включително проекти, свързани с изкуствен интелект.

По-късно главният изпълнителен директор Jamie Dimon отбеляза, че възвръщаемостта от AI трудно може да се измери за всяка отделна инициатива. В отговор на въпрос от анализатора на Wells Fargo Mike Mayo, който повдигна темата за технологичните разходи по време на скорошен разговор за финансовите резултати, Даймън подчерта, че спестеното време често е твърде абстрактно, за да бъде точно изчислено. Според него именно технологичните проекти винаги са били най-трудни за оценяване – нещо, което важи през цялата му кариера.

Що се отнася до приоритетните направления, Барнъм открои области с най-голям ефект, като обслужването на клиенти в кол центровете, персонализираните клиентски анализи и технологиите за софтуерните инженери. По думите му генеративният AI заема все по-значима част от цялостното приложение на изкуствения интелект в банката. Част от увеличението на бюджета се дължи и на инфлационен натиск, включително по-високи разходи за хардуер за AI. Разширяването на технологичния екип не е водещ фактор, тъй като културата на компанията не насърчава наемането на нови служители при всяка нова възможност, макар да е предвиден ограничен допълнителен персонал за нови продукти.

Въпреки че JPMorgan Chase е възприемана като технологично ориентирана институция и заема водеща позиция в индекса на Evident AI за зрялост на AI сред банките, ръководството остава предпазливо по отношение на конкуренцията. Marianne Lake подчерта, че банката разполага със стратегически предимства, включително значителни обеми данни, но успехът не е даденост. Тя заяви, че фокусът е върху оптимизирането на стойността за клиентите и усъвършенстването на процесите и системите.

