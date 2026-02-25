BGN → EUR
Gucci е критикувана за използване на AI в снимки за Седмицата на модата в Милано

bTV Бизнес екип

Компанията получи остра критика за изображенията

Gucci се оказа в центъра на негативни реакции, след като използва изкуствен интелект за създаване на изображения, с които промотира предстоящото си ревю на Седмицата на модата в Милано. Публикувани в социалните мрежи, тези изображения предизвикаха въпроси дали използването на AI вместо човешки модели и фотографи е съвместимо с твърдението на модната къща, че тя цени „креативността и италианското майсторство“.

Някои потребители коментираха саркастично, че „мрачни са дните, когато Gucci не може да намери истинска миланска баба, която да облече тоалет от 1976 г.“, визирайки едно от AI-генерираните изображения на елегантна възрастна италианка в класически Gucci. ВВС се свърза с Gucci и компанията майка Kering за официален коментар.

Снимка: en.wikipedia.org

Въпреки че снимките са ясно обозначени като „създадени с изкуствен интелект“, критиците ги наричат пример за „AI помия“ – термин за потока от често нискокачествени AI материали, които заливат социалните медии. Други се питат защо марка за висша мода би прибягнала до технологията като начин за намаляване на маркетинговите разходи.

Това се случва, докато креативният директор на Gucci, Демна Гвасалия, се подготвя да покаже първата си визия на подиума в Милано в петък. Не е обаче първият път, когато италианската модна къща използва AI в маркетинга си – преди това тя е възлагала на дигитални художници генерирани от AI изображения, които дори са били продавани като NFT чрез Christie's, а през декември публикува видео на AI модел, разхождащ се по подиума, докато фотографите буквално се преплитат, за да го заснемат.

Други големи марки, като H&M, също експериментират с генеративни AI инструменти за социално съдържание и реклама, представяйки това като творческо упражнение. Според д-р Присила Чан, старши преподавател в Модния институт към Манчестърския столичен университет, съществуват рискове, когато фирми разчитат на AI за маркетинг.

Продажбите и печалбата на собственика на Gucci намаляват

Все пак не всички реакции са отрицателни. Някои потребители смятат, че Gucci е успял да улови миланския блясък без да изгуби същността му. Фотографката Тати Брюнинг, известна в TikTok като илюминати, заявява, че въпреки че не е фен на AI в модата, има място за него – например за ретуш, малки редакции или създаване на табла за настроение. Тя добавя, че кампанията може и да е замислена като коментар за същността на лукса в ерата на AI, а не като директно отражение на самия лукс.

