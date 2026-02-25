Популярна дестинация вдига туристическия данък до 15 евро на нощувка

Целта е ограничаване на прекомерния туристически поток

Туристите в Барселона ще плащат до 15 евро на нощувка, след като регионалният парламент на Каталуния одобри закон за удвояване на туристическия данък. Мярката е част от усилията за ограничаване на прекомерния туристически поток и за финансиране на достъпни жилища, предаде Ройтерс.

От април таксата за хотелски гости в Барселона се увеличава до максимум между 10 и 15 евро на нощувка спрямо досегашните 5–7,5 евро в зависимост от категорията на хотела.

Двудневен престой за двойка в четиризвезден хотел – категорията на почти половината от хотелите в града – може да струва допълнително до 45,60 евро, като местните власти имат право да начисляват до 11,4 евро на нощ на човек. Гостите на петзвездни хотели ще плащат до 15 евро на нощ, а пътниците на круизни кораби ще продължат да плащат около 6 евро.

Според текста на закона една четвърт от събраните приходи ще бъдат насочени към справяне с жилищната криза. Властите реагират на засилващите се протести на жители срещу прекомерния брой туристи, които според тях допринасят за ръста на цените на жилищата чрез разширяването на краткосрочните наеми.

Градът вече обяви планове да забрани всички краткосрочни наеми до 2028 г., припомня БТА. Междувременно гостите на такива имоти ще плащат максимум 12,5 евро на нощ спрямо досегашните 6,25 евро.

Преди увеличението на данъка Барселона заемаше 11-о място в класацията за 2025 г. на платформата за краткосрочни наеми „Холиду“ (Holidu). На първо място е Амстердам, където туристите плащат средно 18,45 евро на ден.

Хотелиерите изразяват опасения, че рязкото увеличение може да има непредвидени последици. Около 15,8 милиона туристи посещават Барселона всяка година, като градът е сред четирите водещи световни дестинации за конгресен туризъм. Участниците в конгреси също няма да бъдат освободени от таксата.

Генералният директор на групата на хотелиерите в Барселона Манел Казалс заяви, че предложенията данъкът да се повишава поетапно с цел проследяване на ефектите са били пренебрегнати. „Един ден ще убият кокошката, която носи златните яйца“, коментира той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN