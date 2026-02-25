Професии, които ще изчезнат, но и ще процъфтяват през 2026 г.

Пазарът на труда се променя с високи скорости

Пазарът на труда се променя с високи скорости. Докато някои работни места изчезват, се появават съвършенно нови позиции или се възраждат старите занаяти, където AI и роботите не могат да се справят.

The Telegraph публикува анализ на пазара на труда, озаглавен „Работни места, които ще изчезнат и ще процъфтяват през 2026 г.“ Въпреки че се фокусират само върху пазара на Обединеното кралство, подобни тенденции се забелязват и в други технологично напреднали страни.

Във Великобритания безработицата в момента е на петгодишен връх, заплатите са в застой, а работодателите намаляват наемането на персонал. Поради изкуствения интелект , който поема повтарящи се задачи, една от всеки шест компании планира да намали броя на служителите.

Това са предимно административни, офис и рутинни финансови работни места, и дори такива в застрахователния сектор. Работниците в търговията на дребно се заменят от самообслужващи се павилиони и автоматизирани магазини, както и от онлайн пазаруването. Медиите и маркетингът се заменят от ChatGPT , а шофьорите и доставчиците - от дронове и автономни превозни средства.

Здравеопазването и ИТ търсят нови хора

Но не всичко е толкова мрачно. Здравеопазването и социалните грижи, особено грижите за възрастните хора, процъфтяват. Заплатите в този сектор във Великобритания са нараснали с 8,8% миналата година, а търсенето на болногледачи, медицински сестри и социални работници в старчески домове не намалява. Това се дължи предимно на застаряващото население.

Професии като монтажници на слънчеви панели , техници на вятърни паркове, специалисти по енергийна ефективност и инженери на проекти за енергийна ефективност създават хиляди нови работни места, главно благодарение на целите на зеления преход.

Работните места в областта на технологиите и ИТ, особено тези, свързани с изкуствен интелект, киберсигурност и управление на данни, се увеличиха в последните години. В тази връзка търсенето на учители, преквалифицирани треньори и ментори в областта на STEM, но също така и на експерти по психично здраве, нараства.

Заключението от изследването е, че работниците трябва да обръщат повече внимание на преквалификацията, особено в области с умения, които роботите трудно могат да усвоят. Освен това е необходимо да се следват тенденциите на зеления преход и изкуствения интелект.

