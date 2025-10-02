След 35 години стабилно производство: Русия започна ударно да внася бензин

Кризата с горивата в страната е нечувана

Руските власти ще започнат ударно да внасят бензин от чужбина, след като кризата в тоя сектор, предизвикана от серия украински удари по нефтопреработвателните заводи, се задълбочи. Това се случва за първи път от 1990-те години, когато в страната имаше недостиг на гориво собствено производство.

Вицепремиерът Александър Новак предложи да се отменят петпроцентните мита за внос на горива от Китай, Южна Корея и Сингапур. Правителството планира да закупува около 150 000 тона нефтопродукти на месец.

Ще се увеличи и вносът от Беларус, пише "Комерсант". Правителството планира да увеличи обемите внос на бензин от 45 000 тона през септември до 300 000 тона. През юли 2025 г., след едногодишно прекъсване, беларуските нефтозаводи започнаха отново да продават нефтопродукти през международната стокова борса в Санкт Петербург, припомня РБК. През юли-септември Беларус е продала на борсата 96,9 хиляди тона нефтопродукти, което е увеличение с 36% спрямо същия период на миналата година. През септември обемите на продажбите на беларуски бензин са се увеличили със 168% в сравнение с август, а на дизел - с 83%, пише "Сега".

Във вторник Съветът на Евразийската икономическа комисия премахна митата върху бензина, дизела, горивото за кораби и керосина за самолетите. Облекчените условия ще действат на територията на страните-членки до 30 юни 2026 г. "Това решение ще влезе в сила след 10 дни и е свързано с намаляването на обемите на производството", коментира министърът на търговията на съвета Андрей Слепньов.

Руското правителство удължи и до края на 2025 г. забраната за износ на бензин. Въведена бе забрана и за експорт на дизел и корабно гориво.

"Ситуацията е критична. Сега руският пазар на горива работи с 20% по-малко от месечния обем на потребление на бензин - 400 хиляди тона от 2 милиона", пише "Комерсант", позовавайки се на източник, запознат със ситуацията. Поне шест нефтопреработвателни завода са спрели изцяло или частично работа, като производството на бензин е паднало с 1 млн. тона през септември.

Около 1/3 от руските нефтопреработвателни предприятия са в ремонт заради удари от украински дронове, пише РБК. В момента извън строя са 38% от мощностите за първична преработка на нефт, като 70% от тях са пострадали от дронове. Заради атаките заводите са съкратили продукцията си на 236 хиляди тона на денонощие.

Кризата се усеща най-много в Крим и Далечния Изток. В Крим от 29 септември има директни ограничения на продажбата на бензин по бензиностанциите - не повече от 30 литра на кола. Тогава губернаторът Сергей Аксьонов обяви, че заради резкия скок на цените, ще бъдат въведени фиксирани цени на горивата - 70 рубли за литър АИ-92, 76 рубли за литър АИ-95 и 75 рубли за литър дизел.

Отначало с недостиг на бензин се сблъскваха само независимите бензиностанции, много от които изобщо спряха работа. Но сега ситуацията се усложни даже за големите вериги бензиностанции, казва пред "Известия" президентът на Независимия съюз за гориво Павел Баженов. Такива проблеми вече има в Кировска, Нижегородска, Костромска области.

Най-вероятно правителство ще трябва да смекчи екологичните стандарти за нефтопреработвателни заводи, за да могат те да произвеждат повече бензин, казват източници пред "Комерсант".

Нито ден не минава без пожар на голям нефтопреработвателен завод в Русия. Вчера пламна заводът в Ярослав. Според губернатора на областта Михаил Евраев обаче не става дума за атака на украински дрон, а за "естествено запалване". "Днес на територията на нефтопреработвателния завод избухна пожар. Наши съграждани са обезпокоени, че може да става дума за вражеска атака с дронове. Но станалото по никакъв начин не е свързано с това. Нямаше атака на дронове. Пожарът има техногенен характер", каза той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN