Кризата с бензина в Русия придобива застрашителни размери

Бензинът се раздава само по талони, цените скочиха драстично

Кризата с бензина, предизвикана от украинските удари по нефтопреработващите заводи в Русия, се разраства с бързи темпове. Ако в края на август дефицит имаше само в Приморието, на Курилите и в окупирания Крим, през септември бензин няма вече в Рязанска, Нижегородска, Саратовска, Самарска, Уляновска, Пензенска, Ростовска и Астраханска области, както и в Калмикия и Татарстан.

Проблеми с доставките се наблюдават и в Амурска, Магаданска и Сахалинска области, Хабаровския край, Якутия, Чукотка и др. Това става ясно от данните на Независимия съюз на доставчиците на горива.

Особено тежко е положението в Донецка, Луганска, Запорожка области, където всички доставки отиват за руската армия, която също започва да изпитва затруднения, пише Радио "Свобода", цитирано от "Сега". Бензинът се раздава само по талони, цените скочиха драстично и пред бензиностанциите има огромни опашки.

Местните жители се възмущават, че могат да заредят само 20 литра, а на някои места - по 10 литра. Талоните са за силовите структури и военните. "Има квота за силовите структури и отделни юридически лица. Значителни проблеми се наблюдават в Луганск, Сорокин, Брянка и др.", отбеляза шефът на Луганската областна военна администрация Алексей Харченко.

"В началото проблемът имаше локален характер, но сега можем да говорим, че географията се разширява: все повече региони в Русия се сблъскват с дефицита. Вече не само отдалечени области, но и европейската част на страната изпитва недостиг", казва членът на експертния съвет по защитата на конкуренцията към Държавната дума Дмитрий Тортев.

Според президента на Независимия съюз на доставчиците на горива Павел Баженов, проблемите с доставката на бензин АИ92 и АИ-95 вече са довели за закриването на ред независими бензиностанции. "Някои не са съгласни да работат от "бензиновоз до бензиновоз", други вече дълго време не могат да получат гориво. Като цяло много голяма част от бензиностанциите вече не могат да получат нищо от нефтопреработвателните заводи", потвърждава и членът на Руския топлинен съюз Екатерина Савкина.

В резултат на продължаващите през целия август атаки на украински дронове срещу нефтопреработвателни заводи Русия загуби 17% от мощностите си за нефтопреработка или 1.1 милиона барела на денонощие, пише Reuters. Редица крупни заводи напълно спряха работа - Новокуйбишевският, Саратовският, Волгоградският, Сизранският. През септември частично спря Рязанският, който обезпечава около 5% от цялата нефтопреработка в страната.

Директорът за енергийни програми в Центъра "Разумков" Владимир Омелченко отбелязва пред "Настоящее время", че кризата се задълбочава и от бюджетните проблеми на Русия, които направиха търговията с бензин неизгодна за компаниите. "Когато държавата доплаща на компаниите за доставка на гориво до бензиностанциите по фикцирани цени, те получават компенсации от държавния бюджет. А тъй като тази година имаме дефицит, няма с какво да се платят компенсациите. И на нефтените компании не им е изгодно да снабдяват и продават бензин през бензиностанциите", обяснява той.

