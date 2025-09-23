Популярен трик за пестене на гориво се оказа мит, който хаби още повече гориво

Тази практика се проявява като опасна

Десетилетия наред шофьорите вярваха, че при спускане по наклон с изключена предавка – т.нар. „на свободна“ или „на неутрална“ – се пести гориво. На пръв поглед тази практика изглежда логична, но реалността е точно обратната, пише Green Car Reports.

Когато автомобилът се движи на неутрална предавка, двигателят трябва непрекъснато да получава гориво, за да не изгасне. В зависимост от типа на двигателя това означава разход между 0,5 и 0,7 литра на час – гориво, което изгаря, макар водачът да смята, че се движи „безплатно“.

Когато автомобилът се спуска по наклон с включена предавка, двигателят се „захранва“ от самото движение на колата и почти не използва гориво. Това явление забавя естествено колата, без да е нужно допълнително гориво. Така реално се пести гориво.

Освен че не води до икономия, спускането „на свободна“ е и по-опасно. Автомобилът може да развие прекомерна скорост и да стане труден за управление. В такава ситуация цялото спиране зависи единствено от спирачната система, която може да прегрее и да загуби ефективност.

Когато колата е на скорост, двигателят осигурява естествено съпротивление, което ограничава ускорението и гарантира по-стабилно и безопасно шофиране.

Според видео на Engineering Explained, при спускане двигателят прекъсва подаването на гориво, а на моменти той изобщо не използва гориво, тъй като самите колела – свързани със скоростната кутия – го задвижват.

Обратното се случва, когато автомобилът е в неутрална скорост, а двигателят продължава да работи на празен ход. Забелезва се, че икономията на гориво всъщност намалява при движение надолу по наклон.

