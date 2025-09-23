1 USD
1.66652 BGN
Петрол
65.6 $/барел
Bitcoin
$112,875.0
Свят Популярен трик за пестене на гориво се оказа мит, който хаби още повече гориво

Популярен трик за пестене на гориво се оказа мит, който хаби още повече гориво

bTV Бизнес екип

Тази практика се проявява като опасна

Десетилетия наред шофьорите вярваха, че при спускане по наклон с изключена предавка – т.нар. „на свободна“ или „на неутрална“ – се пести гориво. На пръв поглед тази практика изглежда логична, но реалността е точно обратната, пише Green Car Reports.

Когато автомобилът се движи на неутрална предавка, двигателят трябва непрекъснато да получава гориво, за да не изгасне. В зависимост от типа на двигателя това означава разход между 0,5 и 0,7 литра на час – гориво, което изгаря, макар водачът да смята, че се движи „безплатно“.

Когато автомобилът се спуска по наклон с включена предавка, двигателят се „захранва“ от самото движение на колата и почти не използва гориво. Това явление забавя естествено колата, без да е нужно допълнително гориво. Така реално се пести гориво.

Освен че не води до икономия, спускането „на свободна“ е и по-опасно. Автомобилът може да развие прекомерна скорост и да стане труден за управление. В такава ситуация цялото спиране зависи единствено от спирачната система, която може да прегрее и да загуби ефективност.

Когато колата е на скорост, двигателят осигурява естествено съпротивление, което ограничава ускорението и гарантира по-стабилно и безопасно шофиране.

Според видео на Engineering Explained, при спускане двигателят прекъсва подаването на гориво, а на моменти той изобщо не използва гориво, тъй като самите колела – свързани със скоростната кутия – го задвижват.

Обратното се случва, когато автомобилът е в неутрална скорост, а двигателят продължава да работи на празен ход. Забелезва се, че икономията на гориво всъщност намалява при движение надолу по наклон.

