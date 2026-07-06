От 7 юли този вид гуми ще се облагат с 52% мито

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Русия разпродава златото, което е събирала от две десетилетия
Ето какво стои зад този прибързан ход
Какво ще правят търговците?
Европейският съюз обяви, че от 7 юли влизат в сила нови мита, които да защитят внося на гуми от Китай. При някои производиители ще достигнах до 52%, ще започват от 30%, пишат от 24 часа.
Тази мярка идва след мащабно разследване на Брюксел от миналата година. Европейската комисия цели да защити местните производинели от нелоялната конкуренция и дъмпинговите цели, за които се твърди, че са изкуствено поддържани ниски чрез държавни субсидии от Пекин.
Търговците ще се насочат към внос от други азиатски държави като Виатнам, Тайланд и Индонезия.
Ето какво стои зад този прибързан ход
Високият клас бензин е бил само с около 20 цента по-скъп от обикновения и тази разлика се е запазвала дълго време
Охлажда ли се пазарът?