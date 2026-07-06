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$63,585.4
Свят От 7 юли този вид гуми ще се облагат с 52% мито

От 7 юли този вид гуми ще се облагат с 52% мито

Свят

bTV Бизнес екип

Какво ще правят търговците?

Европейският съюз обяви, че от 7 юли влизат в сила нови мита, които да защитят внося на гуми от Китай. При някои производиители ще достигнах до 52%, ще започват от 30%, пишат от 24 часа.

Снимка: iStock

Тази мярка идва след мащабно разследване на Брюксел от миналата година. Европейската комисия цели да защити местните производинели от нелоялната конкуренция и дъмпинговите цели, за които се твърди, че са изкуствено поддържани ниски чрез държавни субсидии от Пекин.

Търговците ще се насочат към внос от други азиатски държави като Виатнам, Тайланд и Индонезия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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