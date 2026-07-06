Три български кафенета са отличени като едни от най-добрите в Европа

Българското specialty кафе получава ново международно признание

Три български кафенета влизат в престижната класация на 100 Best Coffee Shops – TOP 100 Coffee Shops in Europe. Класацията подрежда най-добрите европейски кафенета като поставя три българи 43.12 Coffee във Варна и SNACK! Specialty Coffee в Пловдив и DABOV Specialty Coffee съответно на 22-о, 44-о и 68-о място.

Веригата 43.12 успешно развива три обекта във Варна и един в София. Тя фитурира и в списъкът, който отличава 100-те най-добри кафенета в целия свят за настоящата година.

Кафенето в Пловдив е описано като уютно място с размерите на всекидневна, което се стреми да въведе спешълти кафето по достъпен начин. Те имат собствена пекарна и сами доставят и пекат кафето, което гарантира редовни, висококачествени зърна.Пекарната е открта през 2019 г. от Георги Харизанов.

Добре познатият български бранд DABOV Specialty Coffee, основан през 2008 г., също е сред отличените. Любопитното е, че в европейската класация попада неговият обект в Мадрид. Според авторите на класацията менюто редовно включва четири до пет кафета, отличени с Cup of Excellence, както и селекции Best of Panama и богата колекция от сортове Geisha. Така посетителите имат възможност да опитат едни от най-високо оценените и търсени кафета в света. Макар отличеният обект на DABOV да се намира в Испания, признанието е поредно доказателство за международното присъствие на българския бранд и приноса му за развитието на specialty кафе културата в Европа.