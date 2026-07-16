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Свят Русия: Главният инженер на Запорожката АЕЦ и шофьорът му са загинали при атака с украински дрон

Русия: Главният инженер на Запорожката АЕЦ и шофьорът му са загинали при атака с украински дрон

Свят

bTV Бизнес екип

Дронът е ударил служебното им превозно средство

Главният инженер на Запорожката атомна електроцентрала и неговият шофьор бяха убити при атака, която „Росатом“ определи като украинска атака с дрон в сряда, заяви ръководителят на руската държавна ядрена корпорация.

Дронът е ударил служебното им превозно средство близо до централата, каза Алексей Лихачов в изявление, публикувано от „Росатом“ в Max, руска платформа за социални медии.

Лихачов каза, че дронът е ударил Toyota Camry, превозваща главния инженер Александър Яковлев, близо до границата между индустриалната площадка на централата и град Енерходар, пише агенция Anadolu.

Най-голямата атомна електроцентрала в света започна работа отново

„Дронът е ударил служебното превозно средство на Запорожката атомна електроцентрала. Главният инженер Александър Яковлев и шофьорът на превозното средство Дмитрий Филипов бяха убити“, каза той.

Лихачов определи инцидента като терористична атака и призова Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да реагира.

„Очакваме МААЕ да предостави бърза, конкретна и ясна реакция на тази трагедия“, каза той.

Според Лихачов, политическото ръководство на Русия е било информирано за инцидента.

Нови блокове в АЕЦ

От Запорожката атомна електроцентрала заявиха, че смъртта на Яковлев е „атака срещу принципа на безопасността на ядрените съоръжения“, подчертавайки, че ядрената инфраструктура и хората, които осигуряват безопасната ѝ експлоатация, „винаги трябва да останат извън политиката“.

Яковлев, като главен инженер, е отговарял за надзора на техническата експлоатация и безопасността на най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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