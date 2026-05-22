Най-голямата атомна електроцентрала в света започна работа отново

АЕЦ „Кашивазаки-Карива“, която се намира в префектура Ниигата, вече отново снабдява с електроенергия около 450 000 домакинства. Централата възобнови търговската си дейност на 16 април, съобщи операторът Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Съоръжението разполага със седем реактора и общ капацитет от 8212 мегавата, което го прави най-голямата ядрена електроцентрала в света по потенциален производствен капацитет. Засега е рестартиран само един от реакторите, а произведената електроенергия се подава към региона Канто, включително Токио.

Всички ядрени реактори в Япония бяха спрени през 2011 г., след като мощно земетресение и последвало цунами предизвикаха тежка авария в АЕЦ „Фукушима Даичи“ – най-сериозната ядрена катастрофа след Чернобил.

В момента Япония разполага с 33 ядрени реактора, като 15 от тях вече са върнати в експлоатация. Рестартът на „Кашивазаки-Карива“ е част от усилията на страната да възроди ядрената си енергетика и да намали зависимостта си от вносни изкопаеми горива.

„Преди 15 години преживяхме аварията във Фукушима. Това беше изключително тежко преживяване за мен. Научих много и осъзнах много грешки“, заяви директорът на централата Такеюки Инагаки, който е работил във „Фукушима Даичи“ по време на бедствието.

Работата на реактор №6 беше подновена през януари за първи път от 2012 г., но впоследствие два пъти временно спирана заради технически проблеми и задействани аларми. След извършените ремонти търговската експлоатация беше окончателно възстановена през април.

От TEPCO уверяват, че безопасността остава основен приоритет. От 2011 г. компанията е инвестирала близо 1,2 трилиона йени (7,4 млрд. долара) в модернизация и системи за сигурност, включително резервно захранване и аварийно охлаждане на реакторите.

Друг реактор в централата - блок №7 - също е получил разрешение за рестарт. След приключването на модернизацията през 2029 г. се очаква АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ да удвои броя на домакинствата, които снабдява с електроенергия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN