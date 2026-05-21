Следващата стъпка при изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е подписване на инженерингов договор
Нови блокове в АЕЦ "Козлодуй" може да заработят не по-рано от 2037 година. Това стана ясно при представяне на напредъка по проекта за 7 и 8 реактор по американска технология.
Директорът на проектната компания "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" Петьо Иванов отново не съобщи цената на проекта, предаде БНР.
Тя ще бъде изяснявана, след като бъде подписано удължаването на договора за инженеринг, каза Иванов, според когото целта е България да има най-изгодния подобен проект в Европа.
Следващата стъпка при изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е подписване на инженерингов договор, който ще донесе яснота при осигуряването на доставките и отговорностите. Тази стъпка ще бъде направена до 2027 г., заяви Петьо Иванов, но не се ангажира с даването на цена за проекта, като заяви, че се обсъждат няколко сценария с новото правителство.
