БГ Бизнес

Нови блокове в АЕЦ "Козлодуй" може да заработят не по-рано от 2037 година

bTV Бизнес екип

Следващата стъпка при изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е подписване на инженерингов договор

Нови блокове в АЕЦ "Козлодуй" може да заработят не по-рано от 2037 година. Това стана ясно при представяне на напредъка по проекта за 7 и 8 реактор по американска технология.

Директорът на проектната компания "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" Петьо Иванов отново не съобщи цената на проекта, предаде БНР.

Тя ще бъде изяснявана, след като бъде подписано удължаването на договора за инженеринг, каза Иванов, според когото целта е България да има най-изгодния подобен проект в Европа.

Следващата стъпка при изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е подписване на инженерингов договор, който ще донесе яснота при осигуряването на доставките и отговорностите. Тази стъпка ще бъде направена до 2027 г., заяви Петьо Иванов, но не се ангажира с даването на цена за проекта, като заяви, че се обсъждат няколко сценария с новото правителство.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

