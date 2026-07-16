Uber придобива германската Delivery Hero за 12,7 млрд. евро

След обявяването на споразумението акциите на Delivery Hero поевтиняха с 0,5% на борсата във Франкфурт

Германската компания за доставки на храна Delivery Hero съобщи, че е постигнала споразумение за придобиването ѝ от американския гигант за превози Uber в сделка на стойност 12,7 млрд. евро (14,6 млрд. долара).

Основана през 2011 г., германската компания вече развива дейност в над 60 пазара по света и е сред най-големите групи за доставки на храна в глобален мащаб.

През последните години Delivery Hero разшири дейността си извън традиционния си бизнес с храна, навлизайки в сферата на „бързата търговия“ (quick commerce), която включва доставка на малки пратки директно до клиентите.

Uber предлага 41,50 евро за акция на Delivery Hero, което оценява сделката на 12,7 млрд. евро.

След обявяването на споразумението акциите на Delivery Hero поевтиняха с 0,5% на борсата във Франкфурт и се търгуваха на ниво от 37,90 евро.

„Глобалната платформа на Uber за мобилност и доставки, както и общият ни ангажимент към иновациите, превръщат това партньорство в правилната стъпка за надграждане на силните страни на Delivery Hero в местните доставки на храна и бързата търговия“, заяви Никлас Йостберг, главен изпълнителен директор и съосновател на Delivery Hero.

Главният изпълнителен директор на Uber Дара Хосровшахи заяви, че сливането ще „разшири достъпните и надеждни доставки до още много милиони хора в някои от най-динамичните икономики в света, като същевременно ще създаде повече възможности за търговци и куриери“.

Uber придобива бизнеса на Delivery Hero в 50 пазара в Азия, Европа, Латинска Америка и Близкия изток.

Американската инвестиционна компания SSW Partners ще придобие операциите на германската група в още 14 пазара, където Uber и Delivery Hero са конкуренти, предаде БГНЕС. Стойността на тази сделка е около 1,4 млрд. евро.

Delivery Hero съобщи, че ръководството на компанията препоръчва на акционерите да приемат предложението, като се очаква сделката да бъде финализирана през втората половина на 2027 г.