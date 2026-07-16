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Свят България е сред страните с най-кратка продължителност на трудовия живот

България е сред страните с най-кратка продължителност на трудовия живот

Свят

bTV Бизнес екип

Мъжете в ЕС се очаква да работят средно 39,5 години, а жените - 35, 4 години

Очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз е достигнала 37,5 години през 2025 г., което е увеличение спрямо 37,2 години през 2024 г., сочат данни на Евростат.

От 2016 г. показателят е нараснал с 2,3 години – от 35,2 до 37,5 години. Между отделните държави членки обаче се наблюдават значителни различия.

В седем страни от ЕС очакваната продължителност на трудовия живот е 40 или повече години. Начело е Нидерландия с 44,0 години, следвана от Швеция (43,4 години), Дания (42,6), Естония (41,5), Ирландия (40,7), Германия (40,2) и Финландия (40,1). Най-кратка е в Румъния (32,7 години), Италия (33,0) и България (34,6), пише БТА.

Това са най-големите дарители в историята

Мъжете в ЕС се очаква да работят средно 39,5 години. Най-дълъг трудов живот при тях се отчита в Нидерландия (45,9 години), Швеция и Дания (по 44,5 години) и Ирландия (43,4), а най-кратък – в България (35,9 години), Румъния (36,0) и Хърватия (36,3).

При жените средната очаквана продължителност на трудовия живот е 35,4 години. Най-високи стойности са отчетени в Швеция (42,3 години), Нидерландия (41,9) и Естония (41,8), докато най-ниски са в Италия (28,4 години), Румъния (29,1) и Гърция (31,8).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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