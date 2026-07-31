Revolut предлага нова безплатна услуга за няколко месеца на милиони свои потребители

Целта на е компанията е да предлага повече услуги извън традиционното банкиране

Клиентите на Revolut вече ще могат да използват ChatGPT Go без допълнително заплащане за период до една година. Новата привилегия е резултат от партньорство между глобалната финтех компания и OpenAI, като достъпът ще бъде предоставян според абонаментния план на потребителя, предаде Finextra.

ChatGPT Go е платеният абонаментен план от средно ниво на OpenAI. Той предлага значително по-високи лимити за използване в сравнение с безплатната версия на чатбота, както и възможност за качване на файлове, анализ на документи и генериране на изображения.

Най-голямо предимство ще получат абонатите на плана Revolut Ultra, които ще разполагат с 12 месеца безплатен достъп до ChatGPT Go, както и с възможност да предоставят едногодишен достъп на още един човек чрез услугата Buddy Pass.

Потребителите на плана Metal също ще могат да използват ChatGPT Go безплатно в продължение на 12 месеца. За клиентите на Premium, Revolut Pro и Revolut Mobile безплатният период е шест месеца, а абонатите на Plus и Standard ще получат промоционален достъп за три месеца.

От Revolut посочват, че партньорството е част от стратегията на компанията да предлага повече услуги извън традиционното банкиране и да осигурява на клиентите си достъп до най-използваните дигитални инструменти.

„Като си партнираме с OpenAI, за да предложим плановете на ChatGPT на нашите клиенти, премахваме необходимостта от множество отделни месечни абонаменти и им осигуряваме непрекъснат достъп до едни от най-добрите инструменти за продуктивност в света. Именно това трябва да предлага едно премиум банково обслужване“, заяви Тара Масуди, генерален мениджър "Премиум продукти" в Revolut.

ChatGPT Go е предназначен за потребители, които използват изкуствения интелект по-често и се нуждаят от повече възможности от безплатната версия. Освен по-високи лимити за работа с чатбота, абонаментът включва качване и анализ на документи, генериране на изображения и други разширени функции.

С новото партньорство Revolut се присъединява към все повече компании, които интегрират услуги с изкуствен интелект като допълнителна полза за своите клиенти, разширявайки пакета от предимства извън финансовите услуги.