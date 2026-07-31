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Свят Revolut предлага нова безплатна услуга за няколко месеца на милиони свои потребители

Revolut предлага нова безплатна услуга за няколко месеца на милиони свои потребители

Свят

bTV Бизнес екип

Целта на е компанията е да предлага повече услуги извън традиционното банкиране

Клиентите на Revolut вече ще могат да използват ChatGPT Go без допълнително заплащане за период до една година. Новата привилегия е резултат от партньорство между глобалната финтех компания и OpenAI, като достъпът ще бъде предоставян според абонаментния план на потребителя, предаде Finextra.

ChatGPT Go е платеният абонаментен план от средно ниво на OpenAI. Той предлага значително по-високи лимити за използване в сравнение с безплатната версия на чатбота, както и възможност за качване на файлове, анализ на документи и генериране на изображения.

Най-голямо предимство ще получат абонатите на плана Revolut Ultra, които ще разполагат с 12 месеца безплатен достъп до ChatGPT Go, както и с възможност да предоставят едногодишен достъп на още един човек чрез услугата Buddy Pass.

Потребителите на плана Metal също ще могат да използват ChatGPT Go безплатно в продължение на 12 месеца. За клиентите на Premium, Revolut Pro и Revolut Mobile безплатният период е шест месеца, а абонатите на Plus и Standard ще получат промоционален достъп за три месеца.

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От Revolut посочват, че партньорството е част от стратегията на компанията да предлага повече услуги извън традиционното банкиране и да осигурява на клиентите си достъп до най-използваните дигитални инструменти.

„Като си партнираме с OpenAI, за да предложим плановете на ChatGPT на нашите клиенти, премахваме необходимостта от множество отделни месечни абонаменти и им осигуряваме непрекъснат достъп до едни от най-добрите инструменти за продуктивност в света. Именно това трябва да предлага едно премиум банково обслужване“, заяви Тара Масуди, генерален мениджър "Премиум продукти" в Revolut.

Тези уреди са

ChatGPT Go е предназначен за потребители, които използват изкуствения интелект по-често и се нуждаят от повече възможности от безплатната версия. Освен по-високи лимити за работа с чатбота, абонаментът включва качване и анализ на документи, генериране на изображения и други разширени функции.

С новото партньорство Revolut се присъединява към все повече компании, които интегрират услуги с изкуствен интелект като допълнителна полза за своите клиенти, разширявайки пакета от предимства извън финансовите услуги.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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