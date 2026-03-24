Revolut е регистрирала рекордна печалба и ръст на клиентите през 2025 г.

Този месец компанията получи разрешение да стане пълноправна банка във Великобритания

Британската финтек компания Revolut е регистрирала рекордна годишна печалба от 1,7 милиарда британски лири (2,2 милиарда долара) през 2025 г., след като броят на клиентите й е нараснал с близо една трета и планира да достигне 100 милиона клиенти в световен мащаб до средата на идната година, предаде ДПА.

Компанията, която този месец получи дългоочакваното разрешение да стане пълноправна банка във Великобритания, е отчела печалба преди данъци от 1,7 милиарда британски лири за 2025 г в сравнение с 1,1 милиарда британски лири през 2024 г.

Глобалната й клиентска база е скочила с 30 на сто до 68,3 милиона до края на годината, като са привлечени още 16 милиона нови индивидуални клиенти, а броят на корпоративните клиенти е нараснал с една трета до 767 000.

Revolut получи зелена светлина от регулаторните органи по-рано този месец за придобиването на пълен банков лиценз във Великобритания, близо пет години след като кандидатства за първи път.

Финтек компанията също така кандидатства за първи път за банков лиценз в САЩ и обяви, че сега оперира като лицензирана банка на над 30 от 40-те си пазара по света, като целта е да достигне 100 милиона клиенти до средата на 2027 г.

Ник Сторонски, съосновател и главен изпълнителен директор на Revolut каза, че 2025 г. е била поредната знакова година.

„Докато се превръщаме в наистина глобална банка, ние доказваме, че нашият технологично ориентиран оперативен модел продължава да стимулира бързото разрастване и рекордната рентабилност“, подчерта той.

„Десет години след началото на това пътуване, ние едва сега започваме да показваме какво е възможно", добави Ник Сторонски.

Revolut, която вече има 13 милиона клиенти във Великобритания, планира да предлага по-широк набор от банкови услуги във Великобритания, като например кредитиране и други продукти, след като получи одобрение от Органа за пруденциално регулиране (PRA) на „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) за пълен банков лиценз във Великобритания.

Групата започна да предоставя разплащателни сметки на малък брой нови клиенти във Великобритания и постепенно ще разширява тaзи дейност през идните седмици.

Това се случва, след като Revolut получи лиценз с ограничения през юли 2024 г., след като за първи път кандидатства за пълноправна банка през 2021 г.

Revolut, която беше оценена на около 75 милиарда долара при набиране на средства миналата година, обяви, че приходите са се увеличили с 46 на сто до 4,5 милиарда британски лири миналата година, подпомогната от повече клиенти, които плащат за премиум услуги, предаде БТА.

