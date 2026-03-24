×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1596 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$70,389.2
Последвайте ни
Иран е спрял доставките на газ към Турция

Иран е спрял доставките на газ към Турция

bTV Бизнес екип

Няма яснота за колко дълго ще бъде прекъснато подаването на природен газ

Иран е спрял доставките на природен газ към Турция в следствие на нападенията на Израел над находището "Южен Парс", съобщи онлайн изданието "Биргюн", позовавайки се на информация на "Блумбърг" (Bloomberg). Турция покрива 14 на сто от нуждите си от природен газ чрез доставки от Иран. 

Към настоящия момент все още липсва яснота за колко дълго ще бъде прекъснато подаването на природен газ, но турските власти нееднократно са заявявали че страната разполага с достатъчен резерв. Според източници на "Блумбърг" Турция продължава да внася газ от основните си доставчици Русия и Азербайджан

Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?

Израел нанесе удари над находището "Южен Парс" на 18 март. Техеран отговори на удара, атакувайки енергийни източници в Персийския залив, включително съоръжението "Рас Лафан" в Катар, което произвежда около една пета от втечнения газ в света. Конфликтът между Иран от една страна и Израел и САЩ от друга доведе до значително покачване на цените на енергоизточниците. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Как „Българска наука" привлече 29 милиона погледа?
Каква е цената на истината?
Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата