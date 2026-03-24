Иран е спрял доставките на газ към Турция

Няма яснота за колко дълго ще бъде прекъснато подаването на природен газ

Иран е спрял доставките на природен газ към Турция в следствие на нападенията на Израел над находището "Южен Парс", съобщи онлайн изданието "Биргюн", позовавайки се на информация на "Блумбърг" (Bloomberg). Турция покрива 14 на сто от нуждите си от природен газ чрез доставки от Иран.

Към настоящия момент все още липсва яснота за колко дълго ще бъде прекъснато подаването на природен газ, но турските власти нееднократно са заявявали че страната разполага с достатъчен резерв. Според източници на "Блумбърг" Турция продължава да внася газ от основните си доставчици Русия и Азербайджан.

Израел нанесе удари над находището "Южен Парс" на 18 март. Техеран отговори на удара, атакувайки енергийни източници в Персийския залив, включително съоръжението "Рас Лафан" в Катар, което произвежда около една пета от втечнения газ в света. Конфликтът между Иран от една страна и Израел и САЩ от друга доведе до значително покачване на цените на енергоизточниците.

