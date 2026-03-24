Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?

"Почти всичко, което днес се прави, включва използването на AI инструменти", казва Петър Петров

Кои компании печелят най-много от AI и защо? Как изкуственият интелект променя начина, по който се взимат решения? Кои професии ще изчезнат и кои ще се появят? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Петър Петров – експерт по изкуствен интелект.

„Почти всичко, което днес се прави, включва използването на AI инструменти. Те са сравнително евтини, но предлагат огромна стойност – анализи, мисловен процес и създаване на съдържание. Това ги прави достъпни за почти всеки бизнес“, каза Петров.

По думите му няма бизнес, който да не може да печели от изкуствен интелект.

„Всичко зависи от ръководството на компанията. Ако мениджмънтът има смелост да внедри AI, започва растеж. Ако не го направи – изостава. Това вече не е въпрос на избор“, допълни той.

Експертът прогнозира, че начинът, по който работим днес, ще се промени из основи.

„Хората няма да изпълняват задачите директно. Те ще използват AI, за да ги вършат. Работата ще бъде да управляваш инструментите. Това ще е новото нормално“, поясни Петров.

Според него изкуственият интелект има потенциал да стане по-интелигентен от хората.

„Той може да работи по-бързо и по-ефективно. Това поставя въпроси за контрол. Регулациите все още изостават, а обществото не е напълно подготвено“, коментира той.

Петров подчерта, че интелектуалните професии са най-застрашени.

„Много от задачите вече могат да се автоматизират. Физическите професии ще се променят по-бавно. Най-важното умение ще бъде адаптивността. Ученето ще се превърне в постоянен процес“, допълни експертът.

Съветът му към бизнеса и хората е ясен – да започнат да използват AI възможно най-скоро.

„Най-важното е да започнете да използвате AI още сега. Не чакайте перфектния момент. Всяка дейност може да бъде подобрена. Инструментите вече са достъпни – всичко е въпрос на действие“, заключи той.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

