Рекордна реколта от царевица сваля цените на пшеницата

В Европа фокусът остава върху прибирането на реколтата и качеството на продукцията

През изминалата седмица зърнените пазари в Европа, Русия и САЩ се движеха под влиянието на няколко ключови фактора, като доминираща беше прогнозата за рекордна реколта от царевица в САЩ, която оказа натиск върху цените в световен мащаб. В Европа фокусът остава върху прибирането на реколтата и качеството на продукцията, докато руският пазар отчита по-високи експортни цени при слабо търсене, анализират експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

От ССБ посочват, че пазарът на пшеница в САЩ е изправен пред по-ограничени запаси и очакван по-силен износ, но изобилието от царевица, която е конкурентна фуражна култура, ограничава потенциала за ръст на цените, предаде БТА.

Данните показват, че фючърсните цени на пшеницата с доставка през декември на борсата в Чикаго се колебаеха около 194,37 долара за тон през седмицата.

Пшеницата на борсата Euronext в Париж с доставка през декември се търгуваше на нива от около 195,75 евро за тон.

На руския пазар цената на пшеницата се покачи до 242 долара за тон. Цените на руския ечемик също отбелязаха ръст. Въпреки по-високите офертни цени обаче търсенето от страна на вносителите остава слабо.

Цените на пшеницата в Черноморския регион като цяло останаха волатилни, като след период на покачване показаха признаци на стабилизиране към края на седмицата, отчитат от ССБ.

На Софийската стокова борса през седмицата продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, на цена от 340 лева за тон. Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е на цена от 450 лева за тон, на което купувачите отговарят с начална цена от 290 лева за тон.

При хранителните стоки продължава предлагането на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 до 6800 лева за тон.

При индустриалните стоки на ССБ се сключиха сделки за природен газ на цена от 1224,93 лв./хил.н.к.м. и за газ пропан бутан на 883,33 лв./хил.л.

