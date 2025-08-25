Лимоните са поскъпнали с 40% за година – докъде ще стигне цената?

България внася най-много лимони от Турция и Гърция

Според данни на Комисията за стоковите борси и тържищата, лимоните са сред храните с най-голямо поскъпване през последната година – с близо 40%. На някои места килограм лимони се предлага за цели 7 лева, предава БНТ.

Снимка: Getty Images / iStock

За голяма част от седмица лимоните са неизменна част от храненето, особено когато някой е болем. Но когато цената им стигне 5–7 лева, става прекалено скъпо и повечето не могат да си го позволят.

Официалната статистика показва, че през август миналата година борсовата цена на лимоните е била 3.13 лв. за килограм, а тази година вече е 4.40 лв. Основната причина за това повишение е слабата реколта в държавите, от които основно внасяме лимони – най-вече Гърция и Турция, уточняват експертите от Комисията. Липсата на собствено промишлено производство у нас също допринася за високите цени – макар че лимоните виреят добре в Петричкия регион, засега те се отглеждат само за лична консумация.

Според търговеца Иван Тонев, който е директен вносител и работи на борсата, в момента лимоните и грейпфрутите се внасят от Аржентина и Южна Африка. Тази година аржентинската реколта е по-слаба, което автоматично е довело до по-високи цени. В момента на едро лимоните се продават между 4.20 и 4.40 лв./кг. В магазинните вериги цената е около 5 лв., а на пазарите, като този в столичния квартал „Дружба“, достига и до 7 лв. Въпреки високата цена, търговците твърдят, че има клиенти, които продължават да купуват.

Някои потребители обаче вече избягват покупката на лимони заради поскъпването. "Използвах ги най-вече за лимонада и в напитки, но откакто цените скочиха, почти не купувам", признава мъж на пазара, пред БНТ. Оттук нататък развитието на цените ще зависи от реколтата в Турция. Очаква се през втората половина на септември, когато започне новият внос, цените да се понижат значително – дори да паднат наполовина.

