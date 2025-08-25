1 USD
Свят Продават една от най-известните вериги кафенета

Продават една от най-известните вериги кафенета

bTV Бизнес екип

Във веригата работят 35 000 души

Една от най-популярните вериги кафенета в света – Costa Coffee – може отново да смени собственика си. Според информация на Sky News, настоящият собственик Coca-Cola вече е провел срещи с потенциални купувачи и обмисля продажба.

Причините не са посочени. Финансовите отчети обаче показват, че годишните приходи на Costa Coffee сега са по-ниски, отколкото преди закупуването й от американската компания.

Анализаторите смятат, че Costa Coffee вече може да бъде продадена за не повече от 2,7 милиарда долара, което е почти половината от 5,1 милиарда долара, които Coca-Cola плати за веригата преди седем години. Както отбелязва Sky News обаче, тази загуба едва ли ще бъде значителна за Coca-Cola, чиято пазарна стойност сега надхвърля 304 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор на Coca-Cola Джеймс Куинси призна пред инвеститори миналия месец, че веригата Costa Coffee не е оправдала напълно очакванията на компанията и не се намира там, където искат да бъде от гледна точка на инвестиционната стратегия. По думите му, бизнесът в момента е „в процес на анализ на наученото и на търсене на нови пътища за растеж в сектора на кафето“.

Към момента веригата има над 2000 кафенета във Великобритания и над 3000 в други страни по света, в които работят 35 000 души.

