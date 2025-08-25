Дума на деня: Квази пари

Квази парите са вид паричен резерв, който се държи извън сферата на обращение. Самото понятие „квази” показва ясно, че при този вид пари съществува „подобие”. Обикновено те се намират в трезорите на емитиращата банка.

Квази парите не са законно платежно средство, но могат да се използват за закупуване на стоки и услуги. Те се характеризират с по-малка ликвидност от текущите пари, които те представляват в определени периоди от време и в които могат да бъдат трансформирани чрез определени механизми, тъй като има възможност те да бъдат заменени за пари.

Освен това нормалното е, че те имат много ниски или нулеви нива на риск. До голяма степен тези видове активи често се считат, че заместват самите пари по определен начин и временно и изпълняват функциите си като запас на стойност или като инструмент за размяна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN