Свят Работниците с тези умения могат да очакват по-високи заплати

Работниците с тези умения могат да очакват по-високи заплати

bTV Бизнес екип

Придобивки и гъвкавост са ключът към привличане на таланти

Въпреки че пазарът на труда остава предизвикателен и растежът на заплатите се забавя, работници с конкретни и търсени умения могат да разчитат на значително по-добри предложения. Това показва нов анализ на компанията Robert Half, базиран на анкета сред близо 2 000 работници и 2 200 мениджъри в САЩ, пише Biznis Kurir.

Според проучването, 84% от работодателите планират да предложат по-високи възнаграждения на кандидати със специализирани знания. Най-търсените умения и свързаните с тях увеличения на заплатите са в следните области:

  • Изкуствен интелект и машинно обучение: +4,1%

  • Счетоводство, данъци, одит и застраховане: +3,7%

  • Стратегия за съдържание, дигитални проекти и маркетингови анализи: +3,3%

  • Клиентска поддръжка и администрация в здравеопазването: +3%

  • Управление на договори: +2,7%

  • Възнаграждения и придобивки: +2,4%

„Компаниите искат да използват изкуствения интелект, за да трансформират работните места. Тъй като това е нова и бързо развиваща се технология, кандидатите с тези умения буквално биват „откраднати“ веднага след като ги придобият“, коментира Мишел Райсдорф, директор в Robert Half. Тя съветва служителите да търсят възможности за усвояване на нови AI умения както вътре във фирмите си, така и чрез университети, библиотеки или технологични bootcamp програми.

Придобивки и гъвкавост – ключът към привличане на таланти

Въпреки трудностите на пазара, 74% от работодателите се притесняват, че няма да могат да удовлетворят очакванията на кандидатите с редки умения. Затова компаниите увеличават допълнителните придобивки, а половината мениджъри очакват това да бъде ключова стратегия за привличане на таланти през 2026 г.

„Ако имате търсени умения, възможностите са пред вас и все още имате преговорна сила що се отнася до цялостната компенсация“, отбелязва Райсдорф.

Служителите най-много ценят финансови стимули като бонуси и погасяване на студентски кредити, както и баланс между работа и личен живот – дистанционна работа и гъвкаво работно време. Въпреки това, някои са готови да се откажат от работа от вкъщи за по-висока заплата: 66% биха работили на пълно работно време в офиса, като повечето (60%) биха поискали поне 10% увеличение на възнаграждението.

Как да водим успешни преговори за заплата?

Въпреки че 88% от кандидатите се чувстват уверени в преговорите за нова работа, много от тях не знаят какво всъщност могат да поискат.

„Преговорите включват различни елементи – платен отпуск, акции на компанията и бонуси за добре дошли“, обяснява Райсдорф.

Преди да започнете разговори за заплата, е важно да проучите конкурентните възнаграждения за конкретната позиция, както и допълнителните придобивки, които предлагат други компании.

