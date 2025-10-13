1 USD
Киберсигурност Хакери разпространиха личните данни на 5,7 млн. пътници на тази авиокомпания

Хакери разпространиха личните данни на 5,7 млн. пътници на тази авиокомпания

bTV Бизнес екип

Група е отправила заплаха да публикува данните, ако не получи определена парична сума

Близо три месеца след като бе извършена кибератака, хакери публикуваха в интернет лични данни на 5,7 милиона клиенти на австралийската авиокомпания "Куонтас" (Qantas), цитира БНР. 

Снимка: iStock

В изявление на авиокомпанията се посочва, че "Куонтас" е една от многото компании по света, чиито клиентски данни са били разкрити от киберпрестъпници след пробив, настъпил в началото на юли. Според компанията, откраднатата информация е била достъпна чрез платформа на трета страна.

От "Куонтас" подчертават, че са уведомили своевременно за инцидента както компетентните органи, така и засегнатите клиенти, като са ги информирали за вида на откраднатите лични данни сред които имена, електронни адреси, телефонни номера и дати на раждане. Компанията уточнява, че не са били засегнати кредитни карти, друга финансова информация или паспортни данни.

Какви права имате, ако сте засегнати от кибератака на летището?

Според публикациите хакерската група е отправила заплахи да публикува данните, ако не получи определена парична сума от третата страна, като срокът за плащане вече е изтекъл.

Медии съобщават, че информацията за пътниците е изтекла не само в т.нар. "тъмна мрежа" (dark web), но и в мрежа, достъпна за широката публика. В рамките на атаката през юли около 40 компании са били обект на подобни кибератаки.

