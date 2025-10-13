Хакери разпространиха личните данни на 5,7 млн. пътници на тази авиокомпания

Група е отправила заплаха да публикува данните, ако не получи определена парична сума

Близо три месеца след като бе извършена кибератака, хакери публикуваха в интернет лични данни на 5,7 милиона клиенти на австралийската авиокомпания "Куонтас" (Qantas), цитира БНР.

Снимка: iStock

В изявление на авиокомпанията се посочва, че "Куонтас" е една от многото компании по света, чиито клиентски данни са били разкрити от киберпрестъпници след пробив, настъпил в началото на юли. Според компанията, откраднатата информация е била достъпна чрез платформа на трета страна.

От "Куонтас" подчертават, че са уведомили своевременно за инцидента както компетентните органи, така и засегнатите клиенти, като са ги информирали за вида на откраднатите лични данни — сред които имена, електронни адреси, телефонни номера и дати на раждане. Компанията уточнява, че не са били засегнати кредитни карти, друга финансова информация или паспортни данни.

Според публикациите хакерската група е отправила заплахи да публикува данните, ако не получи определена парична сума от третата страна, като срокът за плащане вече е изтекъл.

Медии съобщават, че информацията за пътниците е изтекла не само в т.нар. "тъмна мрежа" (dark web), но и в мрежа, достъпна за широката публика. В рамките на атаката през юли около 40 компании са били обект на подобни кибератаки.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN