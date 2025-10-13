Как малките кредити могат да се превърнат в капан за дългове?

Особено младите хора често прибягват до дълг, а дигиталните услуги правят процеса бърз и лесен

Потребителските кредити бележат значителен ръст. Въпреки удобството на лесното финансиране, експертите предупреждават, че то може да вкара много хора в дългове. Според проучване на Банковата асоциация в Германия на все повече хора се налага да заемат пари за ежедневн разходи. През първата половина на 2025 г. изтеглените потребителски заеми достигат 30 милиарда евро, което е ръст от 4,2% спрямо същия период на миналата година, предава Tagesschau.

Снимка: iStock

Основната причина за повишеното търсене на кредити е инфлацията, обяснява бившият икономически съветник Волкер Виланд. Той подчертава, че заемите могат да служат като краткосрочно решение, но същевременно увеличават риска от по-дългосрочна задлъжнялост. За домакинствата става все по-трудно да покриват разходите си, тъй като инфлацията отново се повишава, като през септември темпът на поскъпване е бил 2,4%.

За кредитната индустрия това е благоприятна тенденция – повече заеми стимулират икономиката и позволяват покупки, които иначе биха били отложени. Особено младите хора често прибягват до дълг, а дигиталните услуги правят процеса бърз и лесен. Почти всеки продукт вече може да бъде закупен чрез микрокредит – от билет за концерт до автомобилни гуми. В същото време обаче увеличаването на броя кредити носи и рискове. Мануела Виганд от Потребителския център в Хесен предупреждава, че множество малки заеми бързо могат да се натрупат и да доведат до сериозни проблеми. Тя посочва, че ако човек направи няколко поръчки с микрокредити, сумата може да стане тежест.

Снимка: Adobe Stock

Броят на хората с прекомерни дългове остава висок – 5,56 милиона души, а причините са разнообразни, от болести и нетрудоспособност до провалени ипотечни заеми. Особено тревожно е, че все повече кредити се използват за покриване на ежедневни разходи като храна, дрехи и учебни материали. Анкета потвърждава, че хората най-често финансират автомобилни покупки, храна и облекло.

Тъй като задлъжнялостта е тенденция, експертите препоръчват подобряване на финансовата грамотност още в училище, както и внимателни изчисления и консултации преди вземане на кредит. Това може да помогне хората да избегнат дълговата клопка и да управляват финансите си по-разумно.

