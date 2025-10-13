Интелигентна пешеходна пътека ще бъде изградена у нас

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Един от най-посещаваните магазини у нас планира да навлезе в Северна Македония
В България веригата има над 100 локации
Целта е нововъведението да доведе до повишаване безопасността на пешеходците
В Бургас ще бъде изградена интелигентна пешеходна пътека. Новото съоръжение ще бъде разположено на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Македония“ – един от най-натоварените пешеходни участъци в града.
Интелигентната пешеходна пътека е оборудвана с камера, която засича присъствието на пешеходец и активира светлинна сигнализация по знаците, които са видими при всякакви условия. Това предупреждава шофьорите в реално време, дори при лоши метеорологични условия и в тъмната част на денонощието.
Изграждането на пътеката ще бъде включено в инвестиционната програма на Община Бургас за 2026 г., след изготвяне на техническо задание и осигуряване на финансиране, предаде БНР. Инициативата е предложена от общинския съветник Стойко Андреев, който в мотивите си посочва, че мярката цели да повиши безопасността на пешеходците.
Той счита, че нововъведението, което ще е първо в морския град, ще доведе до повишаване безопасността на пешеходците, до намаляване на пътните инциденти в района и до модерен облик на градската инфраструктура.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
В България веригата има над 100 локации
След всяка актуализация автомобилът излиза на тестова писта