БГ Бизнес Интелигентна пешеходна пътека ще бъде изградена у нас

Интелигентна пешеходна пътека ще бъде изградена у нас

bTV Бизнес екип

Целта е нововъведението да доведе до повишаване безопасността на пешеходците

В Бургас ще бъде изградена интелигентна пешеходна пътека. Новото съоръжение ще бъде разположено на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Македония“ – един от най-натоварените пешеходни участъци в града. 

Интелигентната пешеходна пътека е оборудвана с камера, която засича присъствието на пешеходец и активира светлинна сигнализация по знаците, които са видими при всякакви условия. Това предупреждава шофьорите в реално време, дори при лоши метеорологични условия и в тъмната част на денонощието.  

Българският „еднорог“ на финансовата сцена: Христо Борисов за AI, растежа и пътя към IPO

Изграждането на пътеката ще бъде включено в инвестиционната програма на Община Бургас за 2026 г., след изготвяне на техническо задание и осигуряване на финансиране, предаде БНР. Инициативата е предложена от общинския съветник Стойко Андреев, който в мотивите си посочва, че мярката цели да повиши безопасността на пешеходците.

Криптопазарът загуби 18 млрд. долара след обявените от Тръмп 100% мита срещу Китай

Той счита, че нововъведението, което ще е първо в морския град, ще доведе до повишаване безопасността на пешеходците, до намаляване на пътните инциденти в района и до модерен облик на градската инфраструктура.

