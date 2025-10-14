Производителят на iPhone ще инвестира в зелена енергия в съседни на България страни

Технологичният гигант подкрепя изграждането на мащабни соларни и вятърни електроцентрали

Американският технологичен гигант Apple обяви значително разширяване на инвестициите си във възобновяеми енергийни източници в Европа като част от усилията си за намаляване на въглеродния отпечатък, причинен от потребителите, които зареждат и използват устройствата на компанията, предаде ДПА.

Технологичният гигант подкрепя изграждането на мащабни соларни и вятърни електроцентрали, които в момента се разработват в Гърция, Италия, Латвия, Румъния и Полша. Това е допълнение към вече обявената инвестиция в соларната централа Castano край испанския град Сеговия, която започна дейност по-рано тази година и може да захранва около 76 500 домакинства.

Въпреки че тези проекти ще подават електричество директно в енергийните мрежи на съответните страни, Apple заяви, че произведената електроенергия ще допринесе за постигането на корпоративните й климатични цели.

С помощта на този нов капацитет от чиста енергия компанията се стреми да осигури 100 процента възобновяема електроенергия до 2030 г., съответстваща на потреблението на всички нейни клиенти в Европа (включително Великобритания), когато те зареждат своите устройства.

Инициативата е част от по-широката цел на Apple до края на десетилетието да стане въглеродно неутрална по цялата си верига на създаване на стойност – в дейностите си, веригата на доставки и продуктите, които продава.

"До 2030 г. искаме нашите потребители да знаят, че цялата енергия, която използват за зареждане на своя iPhone или Mac, е чиста електроенергия", заяви Лиза Джаксън, вицепрезидент на компанията по околна среда, политика и социални инициативи.

"Новите ни проекти в Европа ще ни помогнат да постигнем амбициозната си цел за въглероден неутралитет до 2030 г. и ще допринесат за здравословни общности, проспериращи икономики и сигурни енергийни източници на континента", допълни тя.

Според изчисленията на Apple 29 процента от общите й парникови емисии през 2024 г. са били свързани с енергията, използвана от клиентите за зареждане на устройствата им. Това не включва електричеството за нейните центрове за данни, които вече се захранват с възобновяема енергия.

За да постигне целта си за въглеродна неутралност до 2030 г. в Европа, компанията изчислява, че ще трябва да осигури 3000 гигавата възобновяема електроенергия годишно за покриване на клиентското потребление. Проектите, обявени днес, ще осигурят над 1000 гигавата годишно или около една трета от необходимото количество. Apple посочи, че ще продължи да разширява инвестициите си до 2030 г.

Компанията заяви, че дава приоритет на проекти в региони и държави, където може да увеличи максимално екологичните си цели, като например Полша, която има мрежа с по-висока въглеродна интензивност в сравнение с някои от съседните държави.

Apple участва в изграждането на проекти чрез различни механизми, включително дългосрочни договори за изкупуване на енергия, директно управление на проекти или капиталови инвестиции.

Технологичната компания е подписала дългосрочен договор за купуване на електроенергия от соларен проект с мощност 110 мегавата в Гърция, а също така подкрепя разработването на портфолио от вятърни и соларни проекти с мощност 129 мегавата в Италия, както и слънчев панел с мощност 40 мегавата в Полша.

Освен това Apple планира да купува електроенергия от вятърната централа с мощност 99 мегавата в окръг Галац, Румъния, и е подписала договор за купуване на електроенергия от соларна електроцентрала с мощност 110 мегавата в Латвия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN