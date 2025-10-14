Индексите на европейските фондови пазари поеха надолу - ето защо

Във Франкфурт DAX се понижи с 258,14 пункта

Индексите на водещите фондови борси в Европа поеха надолу в днешната ранна търговия, обръщайки преобладаващо положителната тенденция от началото на седмицата, предаде CNBC.

Пазарите са под напрежение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Китай с нова вълна от увеличения на митата с цел да "противодейства финансово" на новите износни ограничения. Преди това Пекин затегна контрола върху износа на редкоземни елементи.

Във Франкфурт DAX се понижи с 258,14 пункта или 1,06 на сто до 24 129,79 пункта към 10:24 часа бълг. време. Лондонският FTSE 100 загуби 38 пункта или 0,4 на сто, достигайки 9404,87 пункта, предаде БТА.

Парижкият CAC 40 спадна със 78,15 пункта или 0,98 на сто до 7856,11 пункта. Общоевропейският индекс Stoxx 600 отстъпи с 0,84 на сто до 561,89 пункта малко след началото на търговията.

