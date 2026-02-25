Кои са най-опасните професии в света?

Повечето опасни професии са едни от най-добре платените

Инцидентите и травмите на работното място са най-неприятна част от професионалния живот. За щастие, когато служителите са преминали необходимото обучение и е направена адекватна оценка на риска, подобни случаи се срещат сравнително рядко. В някои отрасли обаче опасностите са значително по-чести и при неспазване на процедурите могат да доведат до множество наранявания и дори фатални инциденти. Ето кои са най-опасните професии, според класацията на BossTraining.

Снимка: Getty Images / iStock

5. Покривни майстори

Работата на височина е сред най-рисковите дейности, тъй като редица опасности са неизменна част от ежедневието. За покривачите и хората в този сектор подходящото обучение е законово задължително и може буквално да спаси живот. Предлагат се разнообразни курсове за професионалисти по покриви, включително обучение за използване на предпазни колани IPAF, което дава детайлни насоки за безопасна работа и защита както на самия работник, така и на околните.

4. Нефт, газ и минно дело

Не е случайно, че тези професии са толкова добре платени – минните дейности се считат за едни от най-опасните в света. Рисковете са многобройни: експлозии, срутвания, токови удари, падания и други инциденти. Освен това тежката техника е неизменна част от ежедневието, като почти няма ден, в който да не се налага работа с подобно оборудване.

3. Пилоти и бордни инженери

Търговските полети са сред най-безопасните форми на транспорт, така че страхуващите се от летене могат да бъдат спокойни. Високото място в класацията се дължи основно на полетите с малки и частни самолети. Те, както и хеликоптерите, са по-трудни за управление и по-рискови, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

2. Риболов

Риболовът заема второ място поради изключително тежките и опасни условия, при които работят търговските рибари. Става дума не за любителски риболов, а за дейност в открито море, където съществува реален риск от удавяне или тежки наранявания вследствие на работа с масивни машини. Тази професия изисква значителна физическа издръжливост и години обучение, за да се практикува безопасно.

1. Дърводобив

Дърводобивът често се определя като най-опасната професия в света, макар че понякога се спори дали риболовът не заслужава тази титла. Работата включва дейности на височина, използване на изключително опасни тежки машини и труд при неблагоприятни атмосферни условия. Освен това дървосекачите често работят сами по дърветата поради ограниченията за тегло, което означава, че при възникване на проблем на височина те трябва сами да реагират, за да гарантират собствената си безопасност.

Ако сте се насочили към някоя от тези професии, трябва да знаете, че обучението е задължителна част от подготовката. Те са много добре платени, но зад тях стоят сериозни рискове за безопасност, ако не бъдат практикувани отговорно.

