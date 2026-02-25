Тези две държави ще получат неруски петрол през Хърватия

Хърватия е потвърдила, че по този маршрут се транспортира единствено неруски нефт, като към момента това е единствената налична алтернатива за двете страни членки на ЕС

Има допълнителна пратка суров петрол, договорена от групата MOL, която се намира на терминал на тръбопровода „Адрия“ и е предназначена за Унгария и Словакия. Това съобщи говорителката на Комисията Ана Кайза Итконен в отговор на въпрос относно снабдяването с гориво за двете държави. Хърватия е потвърдила, че по този маршрут се транспортира единствено неруски нефт, като към момента това е единствената налична алтернатива за двете страни членки, предава БНР.

Тя допълни, че днес е проведено заседание на координационната група по петрола. По време на срещата са били обсъдени сигурността на доставките и краткосрочните рискове, включително ситуацията около тръбопровода „Дружба“, който доставяше руски суров петрол за Унгария и Словакия, но беше повреден вследствие на руски удари в Украйна.

Заради нанесените щети подаването на гориво беше прекъснато. В отговор Унгария наложи вето върху 20-ия санкционен пакет срещу Русия и предупреди, че може да блокира и заема от 90 млрд. евро за Украйна, ако тръбопроводът не бъде възстановен.

Междувременно Унгария и Словакия потвърдиха, че са започнали да използват своите стратегически резерви. По думите на говорителката, наличните запаси на този етап са достатъчни, за да покрият нуждите им.

Вчера председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Киев призова петролопроводът да бъде ремонтиран възможно най-скоро. Миналата седмица е получено и писмо от украинския президент Володимир Зеленски, в което се посочва, че ремонтните дейности продължават при изключително трудни условия. Ръководителката на пресслужбата на Комисията Паула Пиньо подчерта, че по думите му украинските екипи непрекъснато възстановяват щети, които Русия системно нанася, като при тези обстоятелства дори има човешки жертви.

