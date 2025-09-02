Продажбите на Tesla се сриват в Европа, но не и в тази страна

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Германски автомобилен доставчик затваря два завода
Решението ще засегне около 650 служители
Коя държава остава светъл лъч за американския производител на електромобили
Кошмарът на Илон Мъск в по-голямата част от Европа изглежда далеч от своя край, но в обхванатата от електромобилна треска Норвегия Tesla процъфтява. Скандинавската държава е сред първите, които почти изцяло преминаха към електрически превозни средства. През август електромобилите са представлявали 97% от всички новорегистрирани автомобили в страната, съобщава Business Insider.
От тази електромобилна мания Tesla извлича сериозни дивиденти. Американската марка е най-продаваната автомобилна марка от всякакъв тип в Норвегия от началото на годината и отчита скок на продажбите от близо 22% на годишна база през август, сочат данни на Норвежката пътна федерация.
Успехът в Норвегия е изключение в мрачната европейска картина. През тази година продажбите на Tesla на континента се сринаха заради засилващата се конкуренция при електромобилите, остарялата моделна гама и публичния отпор срещу политическите изяви на главния изпълнителен директор Илон Мъск.
По данни на Асоциацията на европейските автомобилопроизводители (ACEA) продажбите на Tesla в Европа са намалели с 40% на годишна база през юли. Новите регистрации в Франция са се свили с 47%, а в Швеция – с цели 84% през август.
Освен в Норвегия, миналия месец Tesla отбеляза ръст на продажбите в Испания и Португалия. Мъск отрече компанията да изпитва затруднения в Европа, но производителят е изправен пред силен натиск от навлизането на китайски марки като BYD, които бързо печелят пазарен дял с достъпни електрически модели.
Продажбите на BYD в Европа се устремиха нагоре тази година, а китайската компания изпревари Tesla през юли за втори път в рамките на шест месеца. Електромобилите и хибридите на BYD също набират популярност в норвежката електромобилна утопия: продажбите им са нараснали със 150% на годишна база през август.
