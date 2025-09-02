1 USD
Продажбите на Tesla се сриват в Европа, но не и в тази страна

Продажбите на Tesla се сриват в Европа, но не и в тази страна

Свят

bTV Бизнес екип

Коя държава остава светъл лъч за американския производител на електромобили

Кошмарът на Илон Мъск в по-голямата част от Европа изглежда далеч от своя край, но в обхванатата от електромобилна треска Норвегия Tesla процъфтява. Скандинавската държава е сред първите, които почти изцяло преминаха към електрически превозни средства. През август електромобилите са представлявали 97% от всички новорегистрирани автомобили в страната, съобщава Business Insider. 

Лидерска позиция и ръст на продажбите

От тази електромобилна мания Tesla извлича сериозни дивиденти. Американската марка е най-продаваната автомобилна марка от всякакъв тип в Норвегия от началото на годината и отчита скок на продажбите от близо 22% на годишна база през август, сочат данни на Норвежката пътна федерация.

Успехът в Норвегия е изключение в мрачната европейска картина. През тази година продажбите на Tesla на континента се сринаха заради засилващата се конкуренция при електромобилите, остарялата моделна гама и публичния отпор срещу политическите изяви на главния изпълнителен директор Илон Мъск.

Tesla се готви да интегрира гласовия асистент на Deepseek в своите електромобили в Китай

Двузначни спадове в ключови пазари

По данни на Асоциацията на европейските автомобилопроизводители (ACEA) продажбите на Tesla в Европа са намалели с 40% на годишна база през юли. Новите регистрации в Франция са се свили с 47%, а в Швеция – с цели 84% през август.

Освен в Норвегия, миналия месец Tesla отбеляза ръст на продажбите в Испания и Португалия. Мъск отрече компанията да изпитва затруднения в Европа, но производителят е изправен пред силен натиск от навлизането на китайски марки като BYD, които бързо печелят пазарен дял с достъпни електрически модели.

Илон Мъск ще съди Apple заради фаворизиране на OpenAI в App Store

Китайската BYD изпреварва

Продажбите на BYD в Европа се устремиха нагоре тази година, а китайската компания изпревари Tesla през юли за втори път в рамките на шест месеца. Електромобилите и хибридите на BYD също набират популярност в норвежката електромобилна утопия: продажбите им са нараснали със 150% на годишна база през август.

