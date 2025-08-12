Илон Мъск ще съди Apple заради фаворизиране на OpenAI в App Store

xAI ще предприеме незабавни правни действия, за да защити своята позиция

Илон Мъск обяви, че ще заведе съдебен иск срещу Apple Inc., като я обвини в нарушаване на закони. В изявление в социалната мрежа X, Мъск твърди, че Apple манипулира класациите в App Store и фаворизира OpenAI. Това практически изключва възможността други компании за изкуствен интелект да се изкачат на челните позиции. Той подчерта, че xAI ще предприеме „незабавни правни действия“, за да защити своята позиция и да оспори политиките на Apple, цитира БТА.

В момента ChatGPT заема първо място в категорията „Най-добрите безплатни приложения“ за iPhone в САЩ, докато Grok, чатботът на xAI, е на пета позиция, а Gemini на Google едва на 57-мо място. Според данни на Sensor Tower, ChatGPT води и в класациите на Google Play Store за Android. Това доминиране съвпада с официалното партньорство между Apple и OpenAI, в рамките на което ChatGPT се интегрира директно в устройствата на Apple, включително iPhone, iPad и Mac. Мъск вижда в тази колаборация сериозен конфликт на интереси и заплаха за свободната конкуренция в сектора на изкуствения интелект.

Основателят на xAI отправи остри критики и по повод решението на Apple да не включи приложението X (бившият Twitter) и Grok в секцията „Must Have“ на App Store. По думите на Мъск, X е приложение номер едно за новини в света, а Grok заема пето място сред всички AI приложения. Това изключване е поредното доказателство, че технологичната корпорация използва платформата си, за да подкрепя само избрани партньори и да потиска конкурентите.

Снимка: Getty Images

Обвиненията на Мъск срещу Apple се случват на фона на засилен международен натиск върху компанията относно монополния ѝ контрол върху App Store. През април 2025 г. американски съд установи, че Apple е нарушила съдебна заповед, целяща насърчаване на по-голяма конкуренция, и я препрати към федералните прокурори за възможно неуважение към съда в рамките на делото, заведено от Epic Games. В същия месец Европейската комисия наложи глоба от 500 милиона евро на Apple поради практики, противоречащи на новия Digital Markets Act – регламент, предназначен да осигури равни условия за технологичните компании на цифровия пазар.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман отговори на обвиненията на Мъск с подчертано дистанцирана позиция, като акцентира върху намерението на компанията да се съсредоточи върху „създаването на страхотни продукти“, вместо да се въвлича в публични конфликти. Той също така постави под въпрос начина, по който Мъск управлява X, и по този начин индиректно защити позицията на Apple. Двамата бивши съоснователи на OpenAI се разделиха през 2018 г., когато Мъск напусна организацията, за да основе конкурентната xAI през 2023 г., като оттогава отношенията им често се изострят публично.

