Tesla се готви да интегрира гласовия асистент на Deepseek в своите електромобили в Китай

Технологията позволява на шофьорите да използват гласови команди

Tesla Inc. планира да въведе функции за гласов асистент в автомобила, задвижвани от изкуствения интелект Doubao на Deepseek и Bytedance Ltd., като основната идея на американския концерн е да настигне местните конкуренти, които предлагат подобни функции, предаде Economic Times.

Според информация, споделена на официалния уебсайт на Tesla, технологията позволява на шофьорите да използват гласови команди за управление на навигационните приложения, развлекателните и други функции в електромобилите на производителя, както и температура в купето.

Гласовите команди ще се обработват предимно от Doubao, докато основната едноименна програма на Deepseek ще отговаря за взаимодействието с изкуствения интелект. Двата AI модела се хостват от облачната услуга Volcano Engine на Bytedance.

Чуждестранните производители на автомобили все по-често се обръщат към местни доставчици, за да предоставят модели с изкуствен интелект, които да предложат по-локализирано изживяване за китайските шофьори, свикнали с технологично напредналите автомобили.

През март BMW AG съобщи, че е задълбочила партньорството си с Alibaba Group Holding Ltd. и ще въведе модела QWen в предстоящата си продуктова гама, създадена специално за китайския пазар.

Автомобилите на Tesla в САЩ използват Grok, AI модел, разработен от стартъп компанията за изкуствен интелект на главния изпълнителен директор Илон Мъск, xAI.

Решението на производителя на електромобили показва, че законовите изисквания в Китай вероятно са затруднили въвеждането на Grok на пазара и подчертава силната конкуренция, пред която е изправена Tesla в лицето на местни марки като BYD Co. и Zhejiang Geely Holding Group Co.

