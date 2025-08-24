1 USD
1.6849 BGN
Петрол
66.84 $/барел
Bitcoin
$115,230.0
Последвайте ни
1 USD
1.6849 BGN
Петрол
66.84 $/барел
Bitcoin
$115,230.0
Технологии Tesla се готви да интегрира гласовия асистент на Deepseek в своите електромобили в Китай

Tesla се готви да интегрира гласовия асистент на Deepseek в своите електромобили в Китай

bTV Бизнес екип

Технологията позволява на шофьорите да използват гласови команди

Tesla Inc. планира да въведе функции за гласов асистент в автомобила, задвижвани от изкуствения интелект Doubao на Deepseek и Bytedance Ltd., като основната идея на американския концерн е да настигне местните конкуренти, които предлагат подобни функции, предаде Economic Times.

Според информация, споделена на официалния уебсайт на Tesla, технологията позволява на шофьорите да използват гласови команди за управление на навигационните приложения, развлекателните и други функции в електромобилите на производителя, както и температура в купето.

Искате кариера в Disney? Ето как да влезете в програмата им за стаж

Гласовите команди ще се обработват предимно от Doubao, докато основната едноименна програма на Deepseek ще отговаря за взаимодействието с изкуствения интелект. Двата AI модела се хостват от облачната услуга Volcano Engine на Bytedance.

Чуждестранните производители на автомобили все по-често се обръщат към местни доставчици, за да предоставят модели с изкуствен интелект, които да предложат по-локализирано изживяване за китайските шофьори, свикнали с технологично напредналите автомобили.

През март BMW AG съобщи, че е задълбочила партньорството си с Alibaba Group Holding Ltd. и ще въведе модела QWen в предстоящата си продуктова гама, създадена специално за китайския пазар.

Ето как изпълнителните директори използват AI в ежедневието си

Автомобилите на Tesla в САЩ използват Grok, AI модел, разработен от стартъп компанията за изкуствен интелект на главния изпълнителен директор Илон Мъск, xAI.

Решението на производителя на електромобили показва, че законовите изисквания в Китай вероятно са затруднили въвеждането на Grok на пазара и подчертава силната конкуренция, пред която е изправена Tesla в лицето на местни марки като BYD Co. и Zhejiang Geely Holding Group Co.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата