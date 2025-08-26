1 USD
Свят Илон Мъск съди Apple и OpenAI за монопол в сферата на AI

Илон Мъск съди Apple и OpenAI за монопол в сферата на AI

bTV Бизнес екип

Искът е насочен срещу решението на Apple да интегрира чатбота на OpenAI в своите смартфони

Две от компаниите, подкрепяни от Илон Мъск, предприеха правни действия срещу технологичните гиганти Apple и OpenAI, като ги обвиниха в незаконно споразумение за ограничаване на конкуренцията, предаде BBC.

Искът е насочен срещу решението на Apple да интегрира чатбота на OpenAI в операционните системи на своите смартфони чрез сделка, която според компаниите на Мъск нарушава законите за конкуренция. Те твърдят, че това дава на OpenAI достъп до активността на милиони клиенти на Apple и осигурява на ChatGPT предимство в App Store спрямо другите генеративни AI чатботове.

„Сделката между Apple и OpenAI блокира конкуренцията, лишава конкурентните чатботове от мащаб и намалява качеството и иновациите. Това помага на двете компании да поддържат монопол“, посочват от X и xAI.

Според иска OpenAI държи около 80% от пазара на генеративни AI чатботове в САЩ, докато Apple контролира близо 65% от пазара на смартфони.

От Apple не коментираха случая веднага, докато от OpenAI определиха действието като „пореден тормоз от страна на г-н Мъск“.

Илон Мъск е един от съоснователите на OpenAI, заедно със Сам Алтман, през 2015 г. Първоначалната им цел е била създаването на изкуствен интелект в полза на обществото. Впоследствие обаче пътищата им се разделят и двамата се превръщат в ожесточени конкуренти.

Мъск обвинява Алтман, че е отклонил OpenAI от първоначалната й мисия. Конфликтът се задълбочи, след като Илон Мъск стартира собствени компании в сферата на изкуствения интелект, сред които са xAI и чатботът Grok.

