Спряха строежа на сградата, която може да побере 20 пъти Емпайър Стейт Билдинг

Саудитска Арабия спря строителството на Мукааб, огромна кубообразна структура, която трябваше да бъде построена в центъра на Рияд, съобщава Reuters. Проектът предизвика широка критика от самото начало, защото външният му вид наподобяваше Кааба.

Позовавайки се на четирима души, запознати с проекта, Reuters съобщава, че е поставена пауза, докато кралството „преоцени финансирането и осъществимостта му“.

Най-голямата сграда в света

Това е последният от поредица грандиозни и амбициозни саудитски проекти, които ще бъдат намалени или отложени поради бюджетни ограничения.

Мукааб първоначално е проектиран като централна част на куб, простиращ се на 400 метра от всяка страна - който според организаторите би бил достатъчно голям, за да побере вътре 20 Емпайър Стейт Билдингс.

Саудитските власти заявиха, че това ще бъде най-голямата сграда в света.

Предполагаше се, че ще включва голям купол вътре, който ще показва холографски изображения на изкуствен интелект от тераса с височина 300 метра.

Бъдещето на проекта сега е неясно. Три източника съобщиха на Ройтерс, че работата, освен изкопните работи и пилотирането, е била преустановена.

Прилика с Кааба

Мукааб беше централната част на проекта „Нова Мурабба“, голям проект за развитие в центъра на Рияд, стартирал през февруари 2023 г.

В допълнение към кубичната структура, в околността са планирани допълнителни дейности по развитие, съобщиха петима източници, запознати с плановете. Когато проектът Мукааб беше обявен, той предизвика остри критики заради приликата си с най-святото място за мюсюлманите - Кааба.

Мюсюлманите по целия свят се молят с лице към Кааба, разположена в центъра на Голямата джамия в Мека, и я обикалят по време на Хадж и Умра.

Саудитските коментатори отхвърлиха тези критики и заявиха, че архитектурата е вдъхновена от региона Наджд и че формата на сградата е съвременна преинтерпретация на двореца Мурабба в Рияд.

Крайната дата е отложена

Проектът „Нова Мурабба“ трябваше да включва 104 000 жилищни единици. Първоначалната дата за завършване, 2030 г., беше отложена за 2040 г.

Knight Frank, консултантска компания за недвижими имоти, изчисли, че New Murabba ще струва 50 милиарда долара - приблизително колкото БВП на Йордания.

През уикенда Financial Times съобщи, че проектът за мегаполис Неом е значително съкратен и преработен.

Централната му част, градът с дължина 170 км, ще бъде радикално намалена и препроектирана в по-„скромен“ проект.

Източници съобщиха на FT, че Neom сега ще се пренасочи към „индустриални“ сектори, включително като се превърне в център за центрове за данни, като част от стремежа на престолонаследника Мохамед бин Салман да се превърне в основен играч в областта на изкуствения интелект.

В събота саудитските власти обявиха също, че Тройена - планиран ски курорт в Неом - се съкращава и вече няма да бъде домакин на Азиатските зимни игри през 2029 г.

Намаляването на толкова амбициозни цели е отчасти следствие от стагнацията на цените на петрола.

Саудитска Арабия също така пренасочва усилията си към кратките срокове на международното изложение Експо 2030, както и на Световното първенство по футбол през 2034 г.

Кралството провежда цялостен преглед на няколко от своите проекти, които бяха част от стратегията „Визия 2030“.

„Ние сме много прозрачни. Няма да се поколебаем да кажем, че трябваше да променим този проект, да го забавим, да преоформим обхвата му“, каза миналата седмица пред Ройтерс Файсал ал-Ибрахим, саудитският министър на икономиката, без да уточнява за кои проекти говори.

