Най-богатата жена в историята е имала с 11 трилиона долара повече от Мъск и Гейтс взети заедно

Ето коя е тя

Когато става дума за най-богатите хора в света, днес най-често се споменават имена като Илон Мъск и Бил Гейтс. В исторически план обаче тяхното богатство изглежда незначително в сравнение с това на една от най-влиятелните фигури в древен Китай – императрица У Дзътиен.

У Дзътиен е първата и единствена жена император в историята на Китай, управлявала през VII век по време на династията Тан. Според анализи, цитирани от South China Morning Post, богатството й, изчислено по съвременни стандарти, би достигнало около 11 трилиона долара.

За сравнение, състоянието на Илон Мъск се оценява на приблизително 833.6 милиарда долара, а това на Бил Гейтс – около 106 милиарда долара. Дори взети заедно, тяхното богатство е с около 11 трилиона долара по-малко от това на китайската владетелка.

Императрицата е родена през 624 г. в провинция Шанси в богато семейство, свързано с императорския двор. Едва 14-годишна тя влиза в двореца на император Тайдзун, където получава образование и политически опит. След смъртта му тя става наложница на неговия син и наследник – император Гао-цзун.

Пътят й към трона обаче е белязан от множество интриги и политически борби. Първоначално управлява зад кулисите, а по-късно принуждава собствения си син да се откаже от властта и сама се провъзгласява за император.

По време на нейното управление Китай контролира около 23% от световната икономика, което обяснява и огромното богатство, с което е свързвано нейното име. У Дзътиен управлява страната 15 години – между 690 и 705 г.

Историците често описват владетелката като противоречива фигура. Тя е обвинявана в жестокост и политически чистки, но същевременно успява да стабилизира управлението, да насърчи икономическото развитие и да засили ролята на образованите държавни служители в управлението.

Според историци, цитирани в доклад на SCMP, "тя не е била просто владетел - тя е била природна сила".

