ЕК създава нов начин за регистрация на фирми в ЕС

Европейската комисия представи днес предложението си за EU Inc. — нов единен режим за регистрация и развитие на предприятията в Европейския съюз. Той представлява незадължителен 28-и режим в областта на дружественото право, който ще служи като алтернатива на 27-те различни правни системи и над 60-те правни форми в държавите членки, с цел да улесни създаването, дейността и растежа на бизнеса в целия ЕС и да го задържи в Европа, предава БНТ.

EU Inc. ще предостави единен, хармонизиран набор от корпоративни правила, които компаниите ще могат да избират вместо да се съобразяват с множество национални режими, като по този начин ще се отключи пълният потенциал на единния пазар. В доклада на Марио Драги се подчертава необходимостта от подобряване на конкурентоспособността на ЕС, включително чрез улесняване на разрастването на иновативните компании. Новото предложение цели да намали фрагментацията, да повиши конкурентоспособността и да отговори на нуждите на иновативния бизнес.

Снимка: iStock

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа разполага с талант, идеи и амбиция да бъде водещо място за новатори, но в момента предприемачите са изправени пред множество правни режими и форми на дружества. По думите ѝ, с EU Inc. създаването и разрастването на бизнес в Европа ще стане значително по-лесно, като всеки предприемач ще може да регистрира компания в рамките на 48 часа, изцяло онлайн и от всяка точка на ЕС. Тя подчерта, че това е важна стъпка към целта за единен пазар до 2028 г.

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат съгласие по предложението до края на 2026 г. Сред основните характеристики на новия режим са по-бърза регистрация – в рамките на 48 часа, при разход под 100 евро и без изискване за минимален капитал, както и опростени процедури чрез единен интерфейс на ниво ЕС, свързващ националните търговски регистри. Предвижда се също създаването на централен регистър на ЕС, както и автоматично получаване на данъчен идентификационен номер и ДДС номер.

Режимът предвижда напълно дигитални корпоративни процеси през целия жизнен цикъл на дружеството, както и по-лесни и по-евтини процедури за прекратяване на дейността и несъстоятелност, което ще подпомогне стартиращите компании да експериментират и да започват отново при нужда. Освен това се създават по-добри условия за привличане на инвестиции чрез премахване на присъствени формалности, дигитализиране на финансирането и улесняване на прехвърлянето на акции, както и възможност за достъп до фондовите пазари.

Предвиждат се и мерки за привличане на таланти чрез въвеждане на схеми за акции за служители в целия ЕС, които ще се облагат при реализиране на доход. Компаниите ще имат пълен достъп до единния пазар и свобода да избират държавата членка за регистрация, при наличие на гаранции срещу злоупотреби и равнопоставено третиране с националните дружества. Запазват се националните трудови и социални правила, както и защитни механизми. Допълнително се предвижда гъвкавост при издаването на различни класове акции, както и възможност за създаване на специализирани съдебни състави за спорове. Комисията ще разгледа и възможността за 100% трансгранична дистанционна работа за иновативни компании, като предприятията ще могат да прилагат данъчните правила на своята държава.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN