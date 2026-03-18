1 USD
1.1531 BGN
Петрол
101.11 $/барел
Bitcoin
$74,177.2
Петролът Брент поскъпна с над 5%

bTV Бизнес екип

Причината са удари, които поразиха ирански съоръжения в голямо газово находище в Персийския залив

Цените на петрола рязко се повишиха на 18 март, след като американско-израелски удари поразиха ирански съоръжения в голямо находище на газа в Персийския залив, което накара Техеран да призове за ответни атаки срещу енергийна инфраструктура.

Сортът Брент от Северно море поскъпна с над 5% до 108,60 долара за барел, докато основният американски контракт — West Texas Intermediate — нарасна с 1,9% до 98,01 долара, предаде БГНЕС.

Ударите са засегнали находището „Южен Парс/Северен купол“ — най-големият известен газов резерв в света, който осигурява около 70% от вътрешното потребление на природен газ в Иран.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

