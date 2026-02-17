Председателят на верига хотели подава оставка заради връзките си с Епстийн

Новите документи показват, че Томас Прицкер е бил в редовен контакт с Епстийн

Милиардерът Томас Прицкер обяви, че се оттегля като председател на Hyatt, след като името му се появи в последния пакет документи за Джефри Епстийн, публикувани от Министерство на правосъдието на САЩ. В изявление в понеделник той призна, че е проявил „ужасна преценка“, като е поддържал връзка с осъдения сексуален престъпник, предава BBC.

Новите документи показват, че Прицкер е бил в редовен контакт с Епстийн през годините след споразумението му за признаване на вина през 2008 г. по обвинения в сексуални престъпления. Така той се нарежда сред поредните влиятелни бизнес фигури, попаднали под обществено внимание заради разкритията, които очертават широката мрежа от високопоставени контакти на финансиста.

Снимка: Getty Images

Прицкер, който е изпълнителен председател на глобалната хотелска верига от 2004 г., заяви, че е взел решението да се оттегли след разговори с останалите членове на борда и няма да се кандидатира за нов мандат. Той подчерта, че негов дълг е да осигури добро управление и плавен преход в компанията. Според него това включва и защита на Hyatt в светлината на връзките му както с Епщайн, така и с Гислейн Максуел, за които изрази дълбоко съжаление.

Максуел беше осъдена през 2021 г. за участието си в примамването на непълнолетни момичета за Епщайн. Самият той бе признат за виновен през 2008 г. за склоняване на дете към проституция, а през 2019 г. почина в ареста, докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Прицкер заяви, че категорично осъжда действията им и призна, че е трябвало по-рано да се дистанцира.

Към публичното му изявление бе приложено и писмо до борда, в което той отбелязва, че тази година навършва 76 години и че компанията се намира в стабилна и устойчива позиция за бъдещо развитие. В самото писмо не се споменават контактите му с Епстийн или Максуел. Междувременно бордът назначи президента и главен изпълнителен директор на Hyatt, Марк Хопламазян, за нов председател. Той заяви, че решението на Прицкер отразява неговото чувство за отговорност и дългогодишната му ангажираност към компанията.

Разкритията около досиетата осветиха връзките му с редица влиятелни личности от политиката, бизнеса и академичните среди, без това само по себе си да означава неправомерно поведение. По-рано този месец главният юрисконсулт на Goldman Sachs, Кати Рюмлер, обяви, че напуска поста си, след като имейли показаха близки отношения с Епстийн, като тя отрича да е знаела за престъпленията му. През февруари оставка подаде и Брад Карп, председател на адвокатската кантора Пол Вайс, след като кореспонденция разкри, че е обсъждал с Епстийн присъдата му от 2008 г., като от кантората подчертаха, че той никога не е бил свидетел или участник в нарушение.

