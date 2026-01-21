Предлагат регистрация на фирми в ЕС да се случва онлайн

Целта е премахване на част от административните пречки и различията между националните режими

Европейската комисия (ЕК) подготвя предложение за въвеждане на нова общоевропейска форма на дружество, която ще позволи регистрация на фирми в рамките на до 48 часа и изцяло по електронен път във всички държави членки на Европейския съюз (ЕС). Това съобщи по време на Световния икономически форум в Давоспредседателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА.

Новата правна форма, условно наречена „И Ю Инк“ (EU Inc.), цели да премахне част от административните пречки и различията между националните режими, които в момента затрудняват създаването и развитието на стартиращи компании в ЕС. По думите на Фон дер Лайен съюзът се нуждае от „единен и прост набор от правила“, който да позволява на предприятията да оперират по-лесно на целия вътрешен пазар.

„В крайна сметка се нуждаем от система, в която компаниите да могат да извършват дейност и да набират финансиране безпрепятствено в цяла Европа – със същата лекота, както на единни пазари като САЩ или Китай. Ако успеем да постигнем това и ако действаме достатъчно бързо, това не само ще подпомогне растежа на компаниите в ЕС, но и ще привлече инвестиции от целия свят“, каза Фон дер Лайен.

Очаква се конкретното законодателно предложение на ЕК да бъде представено през март, предаде БТА.

Европейският парламент по принцип подкрепя подобна инициатива и вече бе приел с голямо мнозинство препоръки в тази посока. Сред тях е създаването на нова правна форма за непублични дружества с ограничена отговорност – т.нар. Единно европейско дружество (S.EU). Предвижда се то да може да бъде регистрирано изцяло онлайн в срок до 48 часа, като минималният уставен капитал ще бъде символичен – 1 евро.

За публичните дружества вече съществува европейска правна форма – Европейско дружество (Societas Europaea, SE), която може да се използва като алтернатива на националните корпоративни режими.

С инициативата си Брюксел цели не само да ускори процеса по създаване на фирми, но и да задържи иновативните млади компании в рамките на съюза. Стартиращите компании често развиват дейност в стратегически области като изкуствен интелект, чисти технологии и инфраструктура, но нерядко търсят финансиране и по-благоприятна среда извън Съюза. ЕК заявява намерение да противодейства на тази тенденция чрез регулаторни облекчения и допълнителни финансови инструменти за подкрепа на иновациите.

В речта си Фон дер Лайен обеща и огромен ръст на европейските инвестиции в Гренландия и се ангажира да работи със САЩ за „подобряване на сигурността в Арктика“.

