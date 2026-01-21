BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1728 BGN
Петрол
62.91 $/барел
Bitcoin
$89,943.9
Последвайте ни
1 USD
1.1728 BGN
Петрол
62.91 $/барел
Bitcoin
$89,943.9
Свят МАЕ повишава прогнозата си за петролното потребление през 2026 г.

МАЕ повишава прогнозата си за петролното потребление през 2026 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Очаква се световното предлагане на петрол да се увеличи с 2,5 млн. барела на ден

Международната агенция по енергетика (МАЕ) обяви в последния си месечен петролен доклад, че предвижда глобален растеж на търсенето на петрол през 2026 г. от средно 930 000 барела на ден, в сравнение с 850 000 барела на ден за изминалата година, предполагайки малко по-малък излишък на пазара тази година.

Прогнозата за 2026 г. беше ревизирана нагоре спрямо тази на МАЕ от декември за нарастване на търсенето на петрол с 860 000 барела на ден, "отразявайки нормализиране на икономическите условия след миналогодишните тарифни сътресения и по-ниски цени на петрола отколкото преди година".

Междувременно се очаква световното предлагане на петрол да се увеличи с 2,5 млн. барела на ден до 108,7 милиона барела дневно, пише БНР. Това предполага, че глобалното предлагане на петрол ще надвиши търсенето с 3,69 млн. барела на ден тази година, сочат изчисления на Ройтерс, базирани на доклада, което е по-малко от предполагаемия излишък от 3,84 млн. барел дневно в декемврийския доклад на базираната в Париж агенция.

Вдигат заплатите на учителите с 5%

"Настоящият глобален излишък е подкрепен от стабилен растеж на предлагането на петрол от началото на 2025 г., като производителите извън ОПЕК+ представляват близо 60% от общото увеличение от близо 3 милиарда на ден", посочи МАЕ в новия си доклад.

"Засега раздутите баланси осигуряват известна утеха на участниците на пазара и поддържат цените под контрол", заяви МАЕ.

Говорейки за Венецуела, МАЕ заяви, че износът на суров петрол на страната е спаднал от 880 000 барела на ден през декември 2025 г. до около 300 000 барела на ден в началото на януари тази година, "повлиян от блокадата на САЩ на санкционирани петролни танкери".

Междувременно петролът поевтинява с над 1% през днешната търговия, заради геополитическото напрежение около Гренландия и опасността от търговска война между САЩ и Европа, както и заради очакваното нарастване на американските складови запази.

Към 11.30 часа българско време фючърсите на петрол Брент се понижават с 1,32% към 64 долара за барел, а на американския лек суров петрол WTI - с 1,2% към 59,65 долара за барел, заличвайки част от рязкото поскъпване през предходната седмица към най-високи нива от септември/октомври 2025 г., съответно около 66,81 и 62,36 долара за барел.

Президентът Тръмп заяви, че "няма връщане назад" по отношение на амбициите му за Гренландия, като неговите заплахи за налагане на нови европейски тарифи породиха опасения за по-бавен икономически растеж и по-слабо петролното потребление.

„Ти счупи сърцето ми. Аз го направих на чанта“

Междувременно се очаква складовите запаси от суров петрол и бензин в САЩ да се увеличат през последната седмица, след като снощи Американският петролен институт (API) отчете ръст с 5,27 млн. барела на запасите през седмицата до 9-и януари. Според API запасите от петролни дестилати са скочили с 4,34 милиона барела, а запасите от бензин са се увеличили с 8,27 милиона барела.

За да компенсира някои загуби, Казахстан, член на ОПЕК+, пък временно спря добива в находищата Тенгиз и Корольов, като производството вероятно ще бъде спряно за 7-10 дни поради проблеми с електрозахранването, въпреки че прекъсването е временно.

Американските военни сили пък конфискуваха седми петролен танкер, свързан с Венецуела, като част от засилените усилия за прилагане на санкции и нарушаване на търговията с петрол на страната.

Тези последни два фактор, както и ревизираните нагоре прогнози на МАЕ за растеж на петролното търсене на петрол през 2026 г., могат да ограничат текущото поевтиняване на важната енергийна суровина.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата