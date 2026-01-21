МАЕ повишава прогнозата си за петролното потребление през 2026 г.

Очаква се световното предлагане на петрол да се увеличи с 2,5 млн. барела на ден

Международната агенция по енергетика (МАЕ) обяви в последния си месечен петролен доклад, че предвижда глобален растеж на търсенето на петрол през 2026 г. от средно 930 000 барела на ден, в сравнение с 850 000 барела на ден за изминалата година, предполагайки малко по-малък излишък на пазара тази година.



Прогнозата за 2026 г. беше ревизирана нагоре спрямо тази на МАЕ от декември за нарастване на търсенето на петрол с 860 000 барела на ден, "отразявайки нормализиране на икономическите условия след миналогодишните тарифни сътресения и по-ниски цени на петрола отколкото преди година".



Междувременно се очаква световното предлагане на петрол да се увеличи с 2,5 млн. барела на ден до 108,7 милиона барела дневно, пише БНР. Това предполага, че глобалното предлагане на петрол ще надвиши търсенето с 3,69 млн. барела на ден тази година, сочат изчисления на Ройтерс, базирани на доклада, което е по-малко от предполагаемия излишък от 3,84 млн. барел дневно в декемврийския доклад на базираната в Париж агенция.

"Настоящият глобален излишък е подкрепен от стабилен растеж на предлагането на петрол от началото на 2025 г., като производителите извън ОПЕК+ представляват близо 60% от общото увеличение от близо 3 милиарда на ден", посочи МАЕ в новия си доклад.



"Засега раздутите баланси осигуряват известна утеха на участниците на пазара и поддържат цените под контрол", заяви МАЕ.



Говорейки за Венецуела, МАЕ заяви, че износът на суров петрол на страната е спаднал от 880 000 барела на ден през декември 2025 г. до около 300 000 барела на ден в началото на януари тази година, "повлиян от блокадата на САЩ на санкционирани петролни танкери".



Междувременно петролът поевтинява с над 1% през днешната търговия, заради геополитическото напрежение около Гренландия и опасността от търговска война между САЩ и Европа, както и заради очакваното нарастване на американските складови запази.



Към 11.30 часа българско време фючърсите на петрол Брент се понижават с 1,32% към 64 долара за барел, а на американския лек суров петрол WTI - с 1,2% към 59,65 долара за барел, заличвайки част от рязкото поскъпване през предходната седмица към най-високи нива от септември/октомври 2025 г., съответно около 66,81 и 62,36 долара за барел.



Президентът Тръмп заяви, че "няма връщане назад" по отношение на амбициите му за Гренландия, като неговите заплахи за налагане на нови европейски тарифи породиха опасения за по-бавен икономически растеж и по-слабо петролното потребление.

Междувременно се очаква складовите запаси от суров петрол и бензин в САЩ да се увеличат през последната седмица, след като снощи Американският петролен институт (API) отчете ръст с 5,27 млн. барела на запасите през седмицата до 9-и януари. Според API запасите от петролни дестилати са скочили с 4,34 милиона барела, а запасите от бензин са се увеличили с 8,27 милиона барела.



За да компенсира някои загуби, Казахстан, член на ОПЕК+, пък временно спря добива в находищата Тенгиз и Корольов, като производството вероятно ще бъде спряно за 7-10 дни поради проблеми с електрозахранването, въпреки че прекъсването е временно.



Американските военни сили пък конфискуваха седми петролен танкер, свързан с Венецуела, като част от засилените усилия за прилагане на санкции и нарушаване на търговията с петрол на страната.



Тези последни два фактор, както и ревизираните нагоре прогнози на МАЕ за растеж на петролното търсене на петрол през 2026 г., могат да ограничат текущото поевтиняване на важната енергийна суровина.

