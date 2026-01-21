Преди изборите в Унгария: Орбан отделя над 285 млн. евро за ресторантьорския бизнес

Правителството ще намали туристическия данък наполовина и ще премахне таксата върху разходите за развлечения

Правителството на унгарския премиер обяви, че ще подпомогне на ресторантьорската индустрия със 100 милиарда форинта, което е над 285 млн.евро. Това се случва, докато ветеранът политик Виктор Орбан се опитва да съживи икономиката преди парламентарните избори през април, цитира БНР.

Снимка: EPA

Според последните социологически проучвания, партията на Орбан „Фидес“ изостава от опозиционната „Тиса“. В отговор на това, премиерът намекна за евентуално удължаване на субсидиите за енергийни цени, за да подпомогне унгарците в справянето с растящите сметки за отопление в условията на минусови температури.

Есенното проучване на Евробарометър показва, че най-голямото притеснение за унгарците остават нарастващите разходи за живот, въпреки че инфлацията спадна от над 25% в началото на 2023 г. до диапазона на централната банка от 2% до 4% през ноември. Правителството ще предостави ликвидна подкрепа на ресторантите, ще намали туристическия данък наполовина и ще премахне таксата върху разходите за развлечения за компании, чийто годишен оборот не надвишава 1%, съобщава portfolio.hu, цитирайки министъра на икономиката Мартон Над по време на брифинг.

Близо 10 000 ресторанта ще могат да третират до една пета от приходите си като такса за обслужване, което ще намали данъчните им задължения. Очаква се мерките да укрепят финансовото положение на ресторантьорството, което бе сериозно засегнато от увеличението на минималната работна заплата с 11% в началото на 2026 г.

Освен това Орбан обяви широки данъчни облекчения за семейства, увеличаване на заплатите, ваучери за храна за пенсионерите и допълнителна пенсия, която ще бъде изплатена през февруари, както и програма за субсидирани жилищни заеми. Решения относно промени в субсидиите за енергийни цени се очаква да бъдат взети на заседание по-късно в сряда.

