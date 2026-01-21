Кога служителите имат право на обезщетение при прекратяване на трудовия договор?

Какво трябва да знаем

Като работещи хора е важно да знаем правата си. Кодексът на труда предвижда редица случаи, в които служителят има право на обезщетение при прекратяване на трудовия договор. Разглеждаме в кои случаи може да получите обезщетение, ако ви прекратят трудовия договор, според Кодекса на труда, публикуван в сайта на Министерството на труда и социалната политика.

Когато отказът от работа е законен

Обикновено отказът от изпълнение на трудови задължения се възприема като нарушение. Законът обаче допуска изключения. Ако възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето, например работа с неизправно оборудване, липса на защитни средства или риск от инцидент, работникът има право да откаже да започне или да прекрати работа.

Важно е този отказ да бъде обоснован и реален, а не формален. Ако условията действително са опасни, работодателят е длъжен да изплати заплатата за времето, през което служителят не е работил. Това обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение и се облага с данък.

Законът защитава работника и в още една хипотеза - когато работодателят едностранно промени мястото или характера на работата, без да има законово основание за това. Ако служителят откаже да изпълнява такава неправомерно възложена работа и същевременно не може да работи при старите условия, той отново има право на обезщетение за времето, в което е останал без работа.

Какво се случва при прекратяване на трудовия договор?

Най-често въпросите за обезщетения възникват при напускане или уволнение. Законът прави ясна разлика между прекратяване с предизвестие и без предизвестие, както и между това коя страна е инициатор.

Когато една от страните има право да прекрати договора с предизвестие, но реши да го направи по-рано, тя дължи обезщетение. Размерът му е равен на заплатата за времето, през което предизвестието не е спазено. Това важи както за работодателя, така и за работника.

По-рядко известен факт е, че дори страната, която е получила предизвестие, може да прекрати договора незабавно. В този случай именно тя ще дължи обезщетение на другата страна за неспазения срок.

Напускане без предизвестие по вина на работодателя

Има случаи, в които работникът може да напусне без никакво предизвестие, без това да му носи негативни последици. Такива са ситуациите, когато работодателят системно забавя заплатата, променя едностранно условията на труд или след смяна на работодателя условията на работа се влошат значително.

При безсрочен трудов договор работодателят дължи обезщетение в размер на заплатата за срока на предизвестието. При срочен договор обезщетението покрива реалните вреди, но не може да надхвърля оставащия срок на договора. Тези суми подлежат на данъчно облагане.

В обратната хипотеза – при дисциплинарно уволнение или уволнение поради извършено престъпление, свързано с работатаq именно работникът дължи обезщетение на работодателя.

Обезщетения при оставане без работа, болест и пенсиониране

Когато служител бъде уволнен от работодателя на определени законови основания и остане без работа, законът му гарантира обезщетение за срок до един месец. Ако междувременно започне работа с по-ниско възнаграждение, той има право да получи разликата за същия период. Това обезщетение се облага с данък.

По-специална закрила е предвидена при прекратяване на трудовия договор поради болест. Ако работникът има поне пет години трудов стаж и не е получавал такова обезщетение през последните пет години, работодателят дължи две брутни заплати. Тук законът прави изключение – сумата не се облага с данък.

При пенсиониране също е предвидена финансова защита. Ако към момента на прекратяване на договора работникът вече има право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той получава обезщетение от две заплати. Ако е работил поне десет години при същия работодател или в същата група предприятия, обезщетението нараства до шест заплати. И в този случай сумата не се облага с данък и се изплаща само веднъж.

Какво е важно да знаем?

Общото между всички тези случаи е едно – работникът не остава без защита, когато не работи поради законна причина или когато трудовото му правоотношение бъде прекратено. Въпреки това, всяка ситуация има своите условия и изисквания, а правото на обезщетение често зависи от конкретните факти.

Затова при спор или съмнение е важно да се търси навременен съвет и да се познават основните правила.

