BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1728 BGN
Петрол
62.91 $/барел
Bitcoin
$89,943.9
Последвайте ни
1 USD
1.1728 BGN
Петрол
62.91 $/барел
Bitcoin
$89,943.9
Свят 213 долара за череша: Японски плодове достигнаха над 14 000 долара за кутия

213 долара за череша: Японски плодове достигнаха над 14 000 долара за кутия

bTV Бизнес екип

Обикновено черешите достигат своя връх в началото на лятото, но производителите са ускорили реколтата

Премиум черешите Сато Нишики“ от североизточната японска префектура Ямагата достигнаха рекордни цени на първите търгове за годината на 5 януари, като една кутия беше продадена за  14 800 сингапурски долара на пазар в Токио. Това означава, че цената на отделна череша надхвърли 213 сингапурски долара. Цената се равнява на близо 10 евро за кутия и 145 долар за бройка, предава Japan Today. 

Снимка: https://www.instagram.com/p/DHiE23dS8jJ/?img_index=4

На търг в град Тендо, който е основен център за производство на череши в Ямагата, кутия с 68 плода също беше продадена за рекордните 1,55 милиона йени, подчертавайки високото търсене на този деликатес. Обикновено черешите достигат своя връх в началото на лятото, но производителите са ускорили реколтата чрез метода ултрафорсирано“ отглеждане.

Той включва охлаждане на дърветата, за да се симулира зимен период, преди плодовете да бъдат държани в оранжерии, което позволява ранна продукция.  Основната идея е да се имитира естествения цикъл на дърветата, така че те да плододават много по-рано от традиционния сезон.

В тази българска област ще намерите череши за 50 лв. за килограм

Кеничи Манен, заместник-мениджър по продажбите в JA Tendo Foods, коментира: Ръководството е било предизвикателство тази година заради нестабилното време, но ние се стараем да доставяме продукти, които удовлетворяват клиентите.“ JA Tendo Foods, която спечели най-големия търг в Тендо, обяви планове да продава черешите и онлайн, за да улесни достъпа на потребителите до тези висококачествени плодове.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата