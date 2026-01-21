213 долара за череша: Японски плодове достигнаха над 14 000 долара за кутия

Обикновено черешите достигат своя връх в началото на лятото, но производителите са ускорили реколтата

Премиум черешите „Сато Нишики“ от североизточната японска префектура Ямагата достигнаха рекордни цени на първите търгове за годината на 5 януари, като една кутия беше продадена за 14 800 сингапурски долара на пазар в Токио. Това означава, че цената на отделна череша надхвърли 213 сингапурски долара. Цената се равнява на близо 10 евро за кутия и 145 долар за бройка, предава Japan Today.

На търг в град Тендо, който е основен център за производство на череши в Ямагата, кутия с 68 плода също беше продадена за рекордните 1,55 милиона йени, подчертавайки високото търсене на този деликатес. Обикновено черешите достигат своя връх в началото на лятото, но производителите са ускорили реколтата чрез метода „ултрафорсирано“ отглеждане.

Той включва охлаждане на дърветата, за да се симулира зимен период, преди плодовете да бъдат държани в оранжерии, което позволява ранна продукция. Основната идея е да се имитира естествения цикъл на дърветата, така че те да плододават много по-рано от традиционния сезон.

Кеничи Манен, заместник-мениджър по продажбите в JA Tendo Foods, коментира: „Ръководството е било предизвикателство тази година заради нестабилното време, но ние се стараем да доставяме продукти, които удовлетворяват клиентите.“ JA Tendo Foods, която спечели най-големия търг в Тендо, обяви планове да продава черешите и онлайн, за да улесни достъпа на потребителите до тези висококачествени плодове.

